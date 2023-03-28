eSIM: eSIM российских пользователей могут выключить?

MForum.ru
28.03.2023,
В теории это возможно, но есть нюансы. Тему сегодня обсуждают Известия.
Первое, что стоит отметить, - если в вашем аппарате есть eSIM профиль, который уже активирован и вы им пользуетесь, то вероятность, что его заблокируют за что-то, кроме неуплаты, невелика.
Чего опасаются операторы сотовой связи, так это того, что будут отозваны сертификаты на софт для загрузки в гаджеты профилей операторов. В этом случае у операторов возникнут сложности с активацией eSIM для российских клиентов.
В качестве меры защиты на этот случай, регулятор задумался о том, чтобы на территории НИИР развернуть российский программно-аппаратный комплекс, к которому смогут подключаться операторы, чтобы тестировать подключение eSIM-карт. (Сразу приходит в голову мысль о том, что вначале это будет добровольным, а затем операторов могут обязать использовать этот комплекс безальтернативно, с выплатой НИИР или другому держателю прав на ПАК соответствующих платежей. Впрочем, не будем пессимистами, может быть до такого дело и не дойдет).
Альтернативный подход - не создавать никаких окологосударственных централизованных решений для активации eSIM. Вместо этого, каждый из операторов мог бы создать собственные системы активации - территориально распределенные. Это только повысит надежность и удобство пользования eSIM для российских пользователей. Такой подход представляется единственно правильным.
Нюанс в том, что есть сомнения в способности, что НИИР, что операторов, создать соответствующие решения быстро. На это могут уйти годы, а проблемы с активацией могут возникнуть раньше. Но могут и не возникнуть.
Другие подробности. Почему-то операторы не спешат делиться данными о числе уже активированных в России eSIM-карт. Хотя их количество операторам, конечно, прекрасно известно, да и регуляторам они соответствующие сведения наверняка сообщают. В любом случае пока что в России eSIM активируются менее, чем в 10% от устройств, в которых есть такая возможность. Вечно так не будет, постепенно востребованность eSIM-активаций будет расти, т.к. выходит все больше устройств eSIM-only, без обычного модуля для физической SIM-карты.
В целом проблема с активацией eSIM в России из-за западного ПО кажется мне пока что скорее надуманной, чем реальной. Если кто и сдерживал развитие этой технологии в нашей стране, то отнюдь не "западные партнеры".
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теги: eSIM проблемы сертификаты санкции
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