Тренды: На запрете загрузок на TikTok вырос трафик Likee

MForum.ru
31.03.2023,
Сервисы коротких сообщений продолжают пользоваться спросом. По данным МегаФон, трафик сервиса Likee вырос в 3 раза на фоне постепенного падения аудитории TikTok в России после запрета загрузки новых видео. По данным оператора, в марте 2023 года трафик в приложении TikTok снизился в 2 раза по отношению к марту 2022.
Аудитория TikTok расходится в различные сервисы, где есть короткие видео - YouTube Shorts, Yappi, VK Клипы и другие. Среди этих других заметного успеха добился Likee, который до 2022-2023 года не пользовался особой популярностью в сегменте. Но сейчас годовой рост составил 300%.
Cтавка на YouTube Shorts для российских создателей контента может оказаться бесперспективной, доступ к YouTube из России может в какой-то момент стать сложным. В такой ситуации в выигрышном положении окажутся те, кто, как минимум, дублировал свой контент на одну или несколько российских площадок. С другой стороны, если на российские площадки перейдут многие, это может ускорить наступление проблем с YouTube для пользователей из России.
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теги: МегаФон тренды короткие видео
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