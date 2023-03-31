Тренды: На запрете загрузок на TikTok вырос трафик Likee

31.03.2023, MForum.ru

Сервисы коротких сообщений продолжают пользоваться спросом. По данным МегаФон, трафик сервиса Likee вырос в 3 раза на фоне постепенного падения аудитории TikTok в России после запрета загрузки новых видео. По данным оператора, в марте 2023 года трафик в приложении TikTok снизился в 2 раза по отношению к марту 2022.

Аудитория TikTok расходится в различные сервисы, где есть короткие видео - YouTube Shorts, Yappi, VK Клипы и другие. Среди этих других заметного успеха добился Likee, который до 2022-2023 года не пользовался особой популярностью в сегменте. Но сейчас годовой рост составил 300%.

Cтавка на YouTube Shorts для российских создателей контента может оказаться бесперспективной, доступ к YouTube из России может в какой-то момент стать сложным. В такой ситуации в выигрышном положении окажутся те, кто, как минимум, дублировал свой контент на одну или несколько российских площадок. С другой стороны, если на российские площадки перейдут многие, это может ускорить наступление проблем с YouTube для пользователей из России.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон тренды короткие видео

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