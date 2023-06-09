Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Ленобласти - рефарминг частот 1800 МГц

MForum.ru
09.06.2023,
МегаФон сообщает об очередном этапе модернизации сети в Ленобласти. Новое оборудование появилось на более, чем 350 объектах связи в области. Итог модернизации - скорости мобильного интернета, доступные абонентам, выросли на 10%.
Модернизация затронула базовые станции, работающие в диапазоне 1800 МГц.
«В дни летних каникул трафик мобильной связи традиционно мигрирует из Петербурга в Ленобласть, нагрузка на сетевую инфраструктуру за городом многократно увеличивается, – отмечает Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
По данным «МегаФона», основанным на обезличенной статистике мобильной активности, в летний сезон самым востребованным сервисом в Ленобласти является YouTube, именно здесь пользователи проводят самое большое количество своего времени. На втором месте – социальная сеть «Вконтакте», на третьем – сервис коротких видеороликов TikTok. Также значительная доля трафика, приходится на онлайн-кинотеатры.
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Стоит обратить внимание на лидерство YouTube по трафику. В такой ситуации, было бы против интересов большинства абонентов блокировать доступ к этой платформе. Нас пока что стараются заверить в том, что планов блокировки нет, но мне вероятность блокировки YouTube в этом или в следующем году, кажется ненулевой, а судя по активностям вокруг VK Видео, эта вероятность растет.
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теги: развитие сетей МегаФон Ленобласть
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