Развитие сетей: МегаФон о развитии сети - Югра, ХМАО

20.06.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает, что ускорил мобильный интернет 4G/LTE в десятках населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа, а также на нефтяных и газовых промыслах региона. Оператор развернул слой LTE в диапазоне 900 МГц, а где он уже существовал, расширил частотную полосу, выделенную под LTE, что позволило улучшить качество мобильного интернета и расширило охват населенных пунктов. Рефарминг частот 900 МГц под LTE затронуло более 80 базовых станций.

МегаФон утверждает, что передача данных ускорилась в среднем примерно на 30%.

Обновление инфраструктуры связи затронуло более 35 населенных пунктов Югры. Это такие крупные города как Мегион, Советский, Нягань, Сургут, Когалым, Лянтор и поселки, где проживают несколько сотен человек. Например, село Каменное в Октябрьском районе, Селиярово в Ханты-Мансийском, Лемпино в Нефтеюганском районе и еще более десятка отдаленных деревень и сёл.

Рост качества покрытия подтверждается ростом трафика. МегаФон сообщает, что трафик LTE в июне 2023 вырос на 30% по сравнению с маем.

Улучшения скорости передачи данных также смогут почувствовать и вахтовики более чем на 20 месторождениях, среди которых крупнейшие в ХМАО – Самотлорское, Федоровское, Приобское.

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теги: развитие сетей МегаФон ХМАО Югра

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