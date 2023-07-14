Аналитика: Умные часы заняли почти 70% рынка носимых устройств

MForum.ru

Аналитика: Умные часы заняли почти 70% рынка носимых устройств

14.07.2023, MForum.ru

По оценкам МТС российского рынка носимых устройств в 1H2023 было продано 3.3 млн смарт-часов и фитнес-трекеров на сумму 20,2 млрд рублей. Это соответствует росту на 50% год к году в штуках, при этом выручка сократилась, пусть и всего на 2%. Нетрудно сделать вывод, что средняя цена устройств существенно снизилась.

 

 

Умные часы

Умные часы остаются самым популярным устройством в сегменте носимой электроники. Доля смарт-часов в штуках выросла с 51% до 68%, общее число - 2,2 млн на общую сумму в 17,9 млрд рублей. Это на 50% больше, чем годом ранее в штуках и всего на 1% - в деньгах. Средняя цена устройств снизилась на 49% год к году до 8 тысяч рублей.

Основной рос в продажах (в штуках) дали малоизвестные бренды, в основном, из Китая. На их долю пришлось 43% продаж. Продукты Apple заняли 10% рынка, а продукты Xiaomi - 8%.

МТС отмечает, что покупка устройств с малоизвестным брендом на сторонних маркетплейсах может завершиться потерей денег, качество этих изделий невысокое. Модели часов, которые попадают в ассортимент МТС, проходят тесты в лаборатории компании.

Фитнес-трекеры

На фитнес-трекеры приходится 25% продаж в штуках, с января по июнь их продано 821 тысяч на сумму 1,8 млрд рублей, что меньше чем годом ранее на 4% в штуках и на 254% в деньгах. Средняя цена снизилась на 23% до 2.2 тысяч рублей. Xiaomi удерживает 52% рынка.

Детские умные часы

На их долю приходится 7% продаж. С помощью этого гаджета родители могут отслеживать положение ребенка, а также связываться с ними. Спрос на эту категорию устройств остается неизменным. В 1H2023 на российском рынке носимых устройств продано 241 тысяча детских часов на общую сумму 560 млн рублей (+10% в штуках и -10% в деньгах). Средняя цена также упала - на 18% до 2,3 тысяч рублей.

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теги: аналитика умные часы носимые устройства

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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