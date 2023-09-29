Развитие сетей: МТС ускорила мобильный интернет на южном участке МСД в Москве

MForum.ru
29.09.2023,
В зону модернизации попал участок от развязки с шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе - всего порядка 28 км Московского скоростного диаметра. МТС обеспечила здесь непрерывное покрытие, а также сообщает о том, что среднюю скорость удалось поднять до 60 Мбит/с (+20%).
Для достижения такого результата, МТС развернула на южном участке МСД более 90 новых BS. Около 60% из них работают в стандарте LTE. Кроме того, в режим поддержки LTE переведены базовые станции 3G, расположенные на прилегающей территории. По заявлению оператора, связь обеспечена на эстакадах и в тоннелях. Максимальная скорость может достигать 110 Мбит/с.
Всего 68 км новой столичной трассы и прилегающие к ней несколько сотен метров обслуживает более 1 тысячи BS компании, две третьих из которых - это базы LTE.
«Мы последовательно проводим модернизацию своей сети вдоль всех открывающихся транспортных объектов города. Скоростной диаметр улучшил транспортную доступность 48 районов Москвы, где проживает более 4,5 миллионов человек, – комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – Мы продолжим модернизацию нашей сети, следуя за развитием транспортной инфраструктуры города и области.
МТС развивает также сеть фиксированного доступа, в районах, прилегающих к МСД, домашний интернет от МТС доступен в 88% домохозяйств.
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теги: развитие сетей МТС Москва
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