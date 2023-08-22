Развитие сетей: МТС улучшила качество услуг на участке южного направления МСД в Москве

MForum.ru
22.08.2023,
МТС сообщает, что после проведенных работ, включавших как установку новых базовых станций, так и перенастройку действующего оборудования, улучшено качество услуг на участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной Рокады до МКАД. Покрытие стало бесшовным, средняя скорость мобильного доступа к интернету выросла на 20% до 60 Мбит/с. Это касается не только наземной инфраструктуры, но и тоннелей.
В рамках модернизации прошел рефарминг частот 3G для сети LTE, что и обеспечило рост скоростей доступа до 60 Мбит/с в среднем и до 110 Мбит/с в пределе.
Новость подтверждает тот факт, что МТС продолжает как модернизацию, так и развитие сетей мобильной связи в Москве. Понятно, что в современных условиях делать это прежними темпами невозможно, важно то, что эта работа не остановилась и не свелась к поддержанию работы ранее развернутого оборудования.
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теги: МТС развитие сетей Москва Московский регион
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