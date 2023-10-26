5G: Vodafone тестирует частоты 6ГГц чтобы решить проблему дефицита пропускной способности сетей 5G

MForum.ru
26.10.2023,
Vodafone в Испании протестировал 5G в диапазоне 6 ГГц, рассказывает MobileWorldLive. Зафиксированы скорости загрузки в 2 раза выше, чем в действующих сетях - до 5 Гбит/с в условиях вне помещений и, в среднем, 2 Гбит/с в помещениях, что особенно важно, учитывая тот факт, что около 75% мобильного трафика формируется в помещениях, будь то дома, офисы или кафе.
В Vodafone отметили, что формируемые уровни покрытия «сопоставимы» с теми, что достигаются в современных сетях 5G, что означает, что слой 6G можно формировать без уплотнения сети, с использованием существующих сайтов. Когда исчерпается доступная полоса частот.
Аналогичные испытания 5G в 6 ГГц в 2022 году проводили и в Deutsche Telecom. "Частоты, которые очень высоки по сравнению с текущими диапазонами, идеально подходят для использования мобильными телефонами", - говорится в заявлении компании. Было проверено 3 сценария: производительность системы связи 5G 6 ГГц на расстоянии 100 м, на расстоянии нескольких сотен метров, а также внутри здания. Как и следовало ожидать, наилучшие результаты были получены в непосредственной близости от антенны, но во всех трех сценариях достигались скорости более 1 Гбит/c. Регулятор в Германии готов обсуждать использование частотного блока 700 МГц в верхней части диапазона 6 ГГц (6425-7125 МГц) для систем широкополосного доступа с 2025 года или позднее.
Частоты 6 ГГц для 5G в Европе пока что не выделены. Но их выделение ожидается, и, если темпы потребления трафика будут расти, как они растут сейчас, это позволит избежать проблем с пропускной способностью еще 5-10 лет, а там и 6G подоспеет. Тем не менее, тянуть с распределением частот 6 ГГц европейским регуляторам не следует.
6 ГГц будет одним из нескольких частотных диапазонов, возможность использования которых индустрией подвижной связи будет обсуждаться на ВКР-23.
В США FCC уже открыла использование диапазона 6 ГГц для носимых устройств, чтобы стимулировать более широкое внедрение и разработку приложений AR и VR.
В Китае летом 2023 года выделены 700 МГц в диапазоне 6ГГц для услуг 5G/6G (6 425–7 125 МГц).
В России с диапазоном 6G экспериментировал НИИ Радио, в распоряжении которого было до 400 МГц полосы. Чем завершились эти исследования - не знаю.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: пятое поколение частоты 6ГГц
--
Публикации по теме:
20.10. [Новости компаний] Частоты: Частоты для 5G - «китайским путем» / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] 6425-7125 МГц / MForum.ru
04.09. [Новости компаний] NB-IoT: МегаФон в Пермском крае запустил сеть NB-IoT для Лукойл-Пермь / MForum.ru
15.08. [Новости компаний] Регулирование: Динамическое распределение спектра, что за зверь такой? / MForum.ru
29.06. [Новости компаний] Регулирование: Плохие новости - регулятор, подумав, вновь вернулся к идее «единого инфраструктурного» оператора 5G / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 Classic представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo V29e / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Vivo T2 появился в России / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Китайская версия Vivo Y100 появится 27 ноября / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A2m представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Lenovo Xiaoxin Pad 2024 с 11-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Слухи: В работе Nubia Z60, Z60 Ultra и Z60 Fold / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78T на базе Snapdragon 6 Gen 1 с АКБ 6000 мАч / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 20 Classic с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 Гб ОЗУ / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Doogee V30 Pro – защищенный смартфон за $999 / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X9b со 12 Гц 6,78-дюймовым OLED-дисплеем / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности об анонсе серии Vivo X100 / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Honor X50 GT / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 на Snapdragon 8 Gen 3 получит подэкранную камеру / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Объявлена дата анонса Honor Play 8T и подтверждены основные характеристики / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Представлены умные часы Polar Vantage V3 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Itel A05s – смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем за 6499 рупий / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra с чипсетом Snapdragon появился на Geekbench / MForum.ru
12.10. [Новинки] Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом / MForum.ru