5G: Vodafone тестирует частоты 6ГГц чтобы решить проблему дефицита пропускной способности сетей 5G

MForum.ru

5G: Vodafone тестирует частоты 6ГГц чтобы решить проблему дефицита пропускной способности сетей 5G

26.10.2023, MForum.ru

Vodafone в Испании протестировал 5G в диапазоне 6 ГГц, рассказывает MobileWorldLive. Зафиксированы скорости загрузки в 2 раза выше, чем в действующих сетях - до 5 Гбит/с в условиях вне помещений и, в среднем, 2 Гбит/с в помещениях, что особенно важно, учитывая тот факт, что около 75% мобильного трафика формируется в помещениях, будь то дома, офисы или кафе.

 

 

В Vodafone отметили, что формируемые уровни покрытия «сопоставимы» с теми, что достигаются в современных сетях 5G, что означает, что слой 6G можно формировать без уплотнения сети, с использованием существующих сайтов. Когда исчерпается доступная полоса частот.

Аналогичные испытания 5G в 6 ГГц в 2022 году проводили и в Deutsche Telecom. "Частоты, которые очень высоки по сравнению с текущими диапазонами, идеально подходят для использования мобильными телефонами", - говорится в заявлении компании. Было проверено 3 сценария: производительность системы связи 5G 6 ГГц на расстоянии 100 м, на расстоянии нескольких сотен метров, а также внутри здания. Как и следовало ожидать, наилучшие результаты были получены в непосредственной близости от антенны, но во всех трех сценариях достигались скорости более 1 Гбит/c. Регулятор в Германии готов обсуждать использование частотного блока 700 МГц в верхней части диапазона 6 ГГц (6425-7125 МГц) для систем широкополосного доступа с 2025 года или позднее.

Частоты 6 ГГц для 5G в Европе пока что не выделены. Но их выделение ожидается, и, если темпы потребления трафика будут расти, как они растут сейчас, это позволит избежать проблем с пропускной способностью еще 5-10 лет, а там и 6G подоспеет. Тем не менее, тянуть с распределением частот 6 ГГц европейским регуляторам не следует.

6 ГГц будет одним из нескольких частотных диапазонов, возможность использования которых индустрией подвижной связи будет обсуждаться на ВКР-23.

В США FCC уже открыла использование диапазона 6 ГГц для носимых устройств, чтобы стимулировать более широкое внедрение и разработку приложений AR и VR.

В Китае летом 2023 года выделены 700 МГц в диапазоне 6ГГц для услуг 5G/6G (6 425–7 125 МГц).

В России с диапазоном 6G экспериментировал НИИ Радио, в распоряжении которого было до 400 МГц полосы. Чем завершились эти исследования - не знаю.

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теги: пятое поколение частоты 6ГГц

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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