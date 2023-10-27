MNP: В Узбекистане запустили MNP. Наконец-то

MForum.ru
27.10.2023,
Процесс занял немало лет, во всяком случае, еще в 2018 году вышло соответствующее постановление президента Узбекистана. В местном регуляторе также поддерживали тему, заботясь о стимулировании конкуренцию между операторами сотовой связи, что должно заставлять их предлагать абонентам лучшие условия.
Конечно, были и недовольные - так сложнее следить за абонентами, больше возни. Да и операторов сотовой связи ужесточение конкуренции совсем не радовало.
Все же прогресс остановить не удалось, и сайт MNP.uz заработал. Пусть и через 5 лет.
На сайте говорится, что перенос номера занимает не более 8 часов, что стоимость переноса может быть различной от оператора к оператору. После переноса возникает "мораторий" на дальнейшие переносы - на 30 дней, в это время еще раз поменять оператора не получится.
Услугой смогут пользоваться абоненты таких операторов, как Beeline, Mobi.uz, Ucell, UZTELECOM, Humans. И не могут абоненты сохранившихся в Узбекистане операторов CDMA (но это совсем немного пользователей).
Будут ли и в Узбекистане, как у нас хитрить всеми способами, чтобы только не отпускать "своих" абонентов? Весьма вероятно. Но все же для очень многих это означает конец "мобильного рабства" и возможность уйти со своим привычным номером от успевшего поднадоесть оператора.
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теги: Узбекистан MNP
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