Слухи: Motorola Moto G Power 5G (2024) появился на рендерах

MForum.ru
02.11.2023,
Motorola представила Moto G Power 5G в апреле 2023 года. Устройство представляет собой смартфон с процессором Dimensity 930 SoC и камерой на 50 МП. Когда будет представлен приемник информации пока нет, но благодаря OnLeaks информация о дизайне уже появилась.
Новинка получит плоские боковые грани. На правом торце расположены кнопки регулировки громкости и клавиша питания, которая может выполнять функцию сканера отпечатков пальцев, а слева — слот для SIM-карты.
Внизу находится порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм, основной микрофон и динамик, а вверху — дополнительный микрофон.
Источник утверждает, что размеры Motorola Moto G Power 5G (2024 г.) составляют 167,3 x 76,4 x 8,5 мм, другие подробности пока не раскрываются. Скорее всего, устройство будет представлено следующей весной.
© Антон Печеровый,
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