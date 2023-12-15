Слухи: Появились подробности о Moto G24 Power и Moto G34

15.12.2023, MForum.ru

В сети появилась информация о двух будущих смартфонах Motorola начального уровня для европейских рынков. Речь идет о Moto G24 Power, вероятном преемнике G23 выпущенном в январе текущего года, и Moto G34. Несмотря на то, что G33 представлен не был, новинка может стать приемником модели 2022 года – Moto G32.

Внешне Moto G24 Power напоминает Moto G: глянцевая отделка задней панели, изогнутые края и разъем для наушников сверху. Эта модель будет предлагаться в серебристом и темно-синем цветах. G24 Power получил сдвоенную тыловую камера камеры, разрешение основного сенсора – 50 МП.

Moto G34 получит заднюю панель из искусственной кожи темно-синего цвета, также будет доступен более светлый синий цвет с глянцевой отделкой. Как и G24 Power, его оснастят основной камерой разрешением 50 Мп. Вспомогательный сенсор один, подробностей о нем пока нет.

Остальные детали новинок пока не сообщаются. Анонс может состояться в ближайшие недели.