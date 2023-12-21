Слухи: Появились рендеры Moto G 5G (2024)

MForum.ru
21.12.2023,
Ожидается, что выпущенный в этом году Moto G (2023), в 2024 году получит приемника. Благодаря набору рендеров предоставленных OnLeaks в сотрудничестве с MySmartPrice можно получить представление о внешности этого устройства.
В целом Moto G 5G (2024) сохранит дизайн, аналогичный своему предшественнику, с 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS спереди и двойной камерой сзади. Телефон также сохранит вырез спереди. Также можно предположить, что он будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Информации о спецификациях новинки пока нет. Заявленные размеры Moto G 5G (2024) составляют 164,4 x 74,9 x 8,2 мм.
© Антон Печеровый,
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