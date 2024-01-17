Анонсы: Moto G Play (2024) представлен официально

17.01.2024, MForum.ru

Motorola официально представила смартфон Moto G Play (2024). Новинка станет доступна в США на Amazon, Best Buy и в интернет-магазине Motorola 8 февраля всего за 149,99 долларов. Позднее он появится в других американских магазинах.

Moto G Play (2024) оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 поверх экрана. Основа «железа» - чипсет Qualcomm Snapdragon 680, таким образом, новинка не поддерживает сети. Дополняют чипсет 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Тыловая камера одиночная, разрешение 50 Мп, фронтальная – 8 Мп. ОС – Android 13, информации о сроках обновлений до новых версий и длительности цикла поддержки производитель не привел.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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