Анонсы: Moto G Play (2024) представлен официально

MForum.ru
17.01.2024,
Motorola официально представила смартфон Moto G Play (2024). Новинка станет доступна в США на Amazon, Best Buy и в интернет-магазине Motorola 8 февраля всего за 149,99 долларов. Позднее он появится в других американских магазинах.
Moto G Play (2024) оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 поверх экрана. Основа «железа» - чипсет Qualcomm Snapdragon 680, таким образом, новинка не поддерживает сети.
Дополняют чипсет 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Тыловая камера одиночная, разрешение 50 Мп, фронтальная – 8 Мп. ОС – Android 13, информации о сроках обновлений до новых версий и длительности цикла поддержки производитель не привел.
© Антон Печеровый,
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