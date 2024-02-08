Анонсы: Смарт-часы Moto Watch 40 представлены официально

08.02.2024, MForum.ru

Motorola расширяет свой портфель умных часов моделью Moto Watch 40. Новинка представляет собой немного более компактную версию Moto Watch 70, выпущенного в мае прошлого года вместе с Moto Watch 200.

Moto Watch 40 оснащены изогнутым 1,57-дюймовым ЖК-дисплеем с более чем 85 вариантами циферблатов. Часы получили корпус из цинкового сплава и сменный силиконовый ремешок. Класс защиты от влаги – IP67.

Программная часть Moto Watch OS в Watch 40 поддерживает уведомления, но не поддерживает ответы на сообщения или вызовы на устройстве. Также поддерживается круглосуточное отслеживание сердечного ритма и SpO2, мониторинг сна и стресса. Для синхронизации используется Google Fit.

Watch 40 оснащены аккумулятором емкостью 240 мАч. По утверждению Motorola, устройство может проработать до 10 дней без подзарядки. Также поддерживается быстрая зарядка: полная зарядка устройства занимает всего 25 минут. Для подключения зарядного устройства используется двухконтактный магнитный разъем.

Moto Watch 40 выпускается в цветах Phantom Black и Rose Gold. Цена новинки – 65 долларов США, она уже доступна на официальном сайте Motorola.