Антифишинг: МегаФон помогает Минцифры выявлять фишинг и бороться с утечками персональных данных

MForum.ru
20.02.2024,
Это высокотехнологическое решение. За основу берут спутниковый снимок местности. С ним работает генеративный ИИ на основе нейронной сети. Формируется актуальный фрагмент цифровой карты, которая затем используется цифровой моделью радиопокрытия для выбора оптимальных позиций установки базовых станций, с учетом новой застройки, ландшафта и растительности и плотности расположения людей.
МегаФон располагает собственной антифишинговой платформой, которую оператор подключил к системе мониторинга фишинговых сайтов Минцифры. Выявленную информацию о мошеннических ресурсах оператор передает в НИИ Интеграл, где занимаются блокировкой соответствующих сайтов. Только в январе 2024 года выявлено 6,7 тысяч таких ресурсов.
Ежедневно платформа сканирует более миллиона интернет-ресурсов. Формируется список подозрительных, их просматривает человек-специалист, формируя список фишинговых сайтов. Затем органы власти принимают решение о блокировке сайта или разделегировании домена.
Только в январе 2024 году платформа МегаФона выявила порядка 6700 мошеннических сайтов. Как правило, злоумышленники маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры: VK, Telegram или WhatsApp. На втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов — сайты-имитации «Госуслуг», а на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков. Сетевые мошенники создают фальшивые формы оплаты - они крадут данные банковских карт, сайты несуществующих инвест-платформ, ресурсы, на которых якобы продаются какие-либо билеты.
«МегаФон обладает глубокой экспертизой по борьбе с фишингом и своих абонентов мы всегда предупреждаем о рисках перехода на подозрительные сайты. В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей. По итогам 2023 года мы выявили свыше 200 тысяч фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза больше показателя 2020 года», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: антифишинг
--
Публикации по теме:
20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 2 в трех цветах замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Появились фото Samsung Galaxy A55 и C55 из TENAA / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Moto Watch 40 представлены официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Realme 12+ на чипсете Dimensity 7050 появился в Geekbench / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: TCL 505 с 90 Гц дисплеем NxtVision представлен официально / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Redmi A3 замечен на живых фото / MForum.ru