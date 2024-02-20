Антифишинг: МегаФон помогает Минцифры выявлять фишинг и бороться с утечками персональных данных

20.02.2024, MForum.ru

Это высокотехнологическое решение. За основу берут спутниковый снимок местности. С ним работает генеративный ИИ на основе нейронной сети. Формируется актуальный фрагмент цифровой карты, которая затем используется цифровой моделью радиопокрытия для выбора оптимальных позиций установки базовых станций, с учетом новой застройки, ландшафта и растительности и плотности расположения людей.

МегаФон располагает собственной антифишинговой платформой, которую оператор подключил к системе мониторинга фишинговых сайтов Минцифры. Выявленную информацию о мошеннических ресурсах оператор передает в НИИ Интеграл, где занимаются блокировкой соответствующих сайтов. Только в январе 2024 года выявлено 6,7 тысяч таких ресурсов.

Ежедневно платформа сканирует более миллиона интернет-ресурсов. Формируется список подозрительных, их просматривает человек-специалист, формируя список фишинговых сайтов. Затем органы власти принимают решение о блокировке сайта или разделегировании домена.

Только в январе 2024 году платформа МегаФона выявила порядка 6700 мошеннических сайтов. Как правило, злоумышленники маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры: VK, Telegram или WhatsApp. На втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов — сайты-имитации «Госуслуг», а на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков. Сетевые мошенники создают фальшивые формы оплаты - они крадут данные банковских карт, сайты несуществующих инвест-платформ, ресурсы, на которых якобы продаются какие-либо билеты.

«МегаФон обладает глубокой экспертизой по борьбе с фишингом и своих абонентов мы всегда предупреждаем о рисках перехода на подозрительные сайты. В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей. По итогам 2023 года мы выявили свыше 200 тысяч фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза больше показателя 2020 года», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

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теги: антифишинг

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