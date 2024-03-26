Развитие сетей: МегаФон нарастил доступные скорости на федеральной трассе Енисей в Красноярском крае

26.03.2024, MForum.ru

МегаФон развернул телеком-оборудование в зоне отдыха на федеральной трассе Енисей - в поселке Танзыбей, расположенном рядом с федеральной трассой Р257. На выезде из него организована одна из самых больших в регионе придорожных зон отдых - кафе, сувенирные магазины, заправочную станцию и другие услуги.



карта расчетного покрытия сети МегаФон. Сиреневый цвет - 4G/LTE

«Ранее эту территорию обслуживала базовая станция, построенная в самом поселке, но она перестала справляться с высокой нагрузкой. Чтобы расширить покрытие сотовой сети и обеспечить уверенный прием сигнала, мы построили новый телеком-объект в зоне отдыха. В результате чего улучшилось качество связи и на участке федеральной трассы протяженностью 4 км», – рассказал Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

Новая базовая станция поддерживает 4G/LTE с использованием частот "среднего частотного диапазона". Мобильный интернет обеспечивается на скоростях до 80 Мбит/с. Расширена зона предоставления VoLTE.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край

--