Развитие сетей: МегаФон нарастил доступные скорости на федеральной трассе Енисей в Красноярском крае

MForum.ru
26.03.2024,
МегаФон развернул телеком-оборудование в зоне отдыха на федеральной трассе Енисей - в поселке Танзыбей, расположенном рядом с федеральной трассой Р257. На выезде из него организована одна из самых больших в регионе придорожных зон отдых - кафе, сувенирные магазины, заправочную станцию и другие услуги.
карта расчетного покрытия сети МегаФон. Сиреневый цвет - 4G/LTE
«Ранее эту территорию обслуживала базовая станция, построенная в самом поселке, но она перестала справляться с высокой нагрузкой. Чтобы расширить покрытие сотовой сети и обеспечить уверенный прием сигнала, мы построили новый телеком-объект в зоне отдыха. В результате чего улучшилось качество связи и на участке федеральной трассы протяженностью 4 км», – рассказал Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.
Новая базовая станция поддерживает 4G/LTE с использованием частот "среднего частотного диапазона". Мобильный интернет обеспечивается на скоростях до 80 Мбит/с. Расширена зона предоставления VoLTE.
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теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край
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