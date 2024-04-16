Видеоконференцсвязь: Аналитика МТС - абоненты стали больше пользоваться российскими ВКС-сервисами

MForum.ru
16.04.2024,
Абсолютных цифр МТС не приводит, так что понять, какую долю занимают российские сервисы по отношению к зарубежным из данных МТС не получится.
Интересно и немного неожиданно то, что объем мобильного трафика, приходящегося на российские ВКС с января по март 2024 года не поменялся год к году. Казалось бы, ряд корпораций и госучреждений перешли на российские ВКС... но нет, не видно роста трафика.
При этом объем трафика, которые приходится на зарубежные сервисы сократился на 8%. Могу предположить, что это объясняется тем, что снижается объем международных контактов со странами, которые пользуются привычными для жителей России ВКС приложениями. Самое значительное сокращение трафика - на 51% показал Cisco Webex, число пользователей этим сервисом в 2023 году снизилось на 30%.
По данным МТС, лидером среди российских ВКС-сервисов в период январь-март 2024 года является МТС Линк. Доля трафика этого сервиса в 2024 году составила 97% от всего трафика российских решений. Второе место - у SberJazz, третье - у Trueconf.
Если говорить о расстановке российских ВКС по числу мобильных пользователей, то у МТС Линк - 59%, у Яндекс Телемост - 25%, у SberJazz - 11%.
Если вернуться к зарубежным ВКС, то первое место по числу пользователей сохраняет Google Meet, а по объему трафика - Skype.
В Топ-5 российских ВКС входят:
Топ-5 зарубежных ВКС:
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теги: развитие сетей МТС видеоконференцсвязь статистика аналитика ВКС
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