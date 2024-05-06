Развитие сетей: МТС в Пермском крае ускорила LTE в городе Чернушка и в селе Барда

06.05.2024, MForum.ru

Улучшение услуг мобильного интернета LTE/4G произошло в городе Чернушка и в селе Барда. В основе модернизации - рефарминг частот 3G для сети LTE.

В результате проведенных работ, доступ к мобильному интернету МТС получили в общей сложности более 40 тысяч жителей Пермского края.

Чернушка – промышленный центр юга Прикамья. Город активно развивается благодаря разработке нефтяных месторождений, находящихся на территории Чернушкинского района. Жители негласно называют его «городом нефтяников».

Барда – крупнейшее село региона. Здесь находится самая высокая Соборная мечеть в Пермском крае.

«Чернушка и Барда — крупные районные центры региона, жители которых являются активными пользователями цифровых услуг. Кроме того, здесь часто проходят массовые культурные события, такие как национальный праздник «Барда-Зиен» в Барде и День нефтяника в Чернушке, куда съезжаются гости из соседних городов и регионов. В этом случае увеличение нагрузки на сеть неизбежно. Но благодаря проведённым работам наши клиенты не будут испытывать неудобств с мобильным интернетом даже во время пиковой загрузки сети», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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теги: развитие сетей Пермская область МТС

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