Развитие сетей: МТС в Пермском крае ускорила LTE в городе Чернушка и в селе Барда

MForum.ru
06.05.2024,
Улучшение услуг мобильного интернета LTE/4G произошло в городе Чернушка и в селе Барда. В основе модернизации - рефарминг частот 3G для сети LTE.
В результате проведенных работ, доступ к мобильному интернету МТС получили в общей сложности более 40 тысяч жителей Пермского края.
Чернушка – промышленный центр юга Прикамья. Город активно развивается благодаря разработке нефтяных месторождений, находящихся на территории Чернушкинского района. Жители негласно называют его «городом нефтяников».
Барда – крупнейшее село региона. Здесь находится самая высокая Соборная мечеть в Пермском крае.
«Чернушка и Барда — крупные районные центры региона, жители которых являются активными пользователями цифровых услуг. Кроме того, здесь часто проходят массовые культурные события, такие как национальный праздник «Барда-Зиен» в Барде и День нефтяника в Чернушке, куда съезжаются гости из соседних городов и регионов. В этом случае увеличение нагрузки на сеть неизбежно. Но благодаря проведённым работам наши клиенты не будут испытывать неудобств с мобильным интернетом даже во время пиковой загрузки сети», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
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теги: развитие сетей Пермская область МТС
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