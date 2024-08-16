Анонсы: Представлены Moto Watch 120 с металлическим корпусом и AMOLED-дисплеем

MForum.ru
16.08.2024,
Motorola выпустила смарт-часы под названием Moto Watch 120. Новинка дополняет линейку смарт-часов компании после запуска Moto Watch 40 около шести месяцев назад.
Moto Watch 120 получили круглый AMOLED-дисплей 1,43 дюйма и металлический корпус из цинкового сплава корпусом. Корпус имеет степень защиты от пыли и воды IP68, его размеры 50,6 x 44,6 x 11 мм. Вес устройства 55 г.
В программной части новинка работает на базе Moto Watch OS. Для подключения смартфона поддерживается Bluetooth 5.3. За автономность Moto Watch 120 отвечает аккумулятор емкостью 300 мАч, который поддерживает функцию «быстрой зарядки». Хотя компания не раскрывает точное время зарядки этих часов. Время автономной работы от одной зарядки – 10 дней.
Основные особенности Moto Watch 120 включают расширенное отслеживание сна, отслеживание стресса, интеллектуальные уведомления, более 100 спортивных режимов, более 80 настраиваемых циферблатов и звонки без помощи рук. Также отметим, что часы позволяют пользователям управлять воспроизведением музыки, пропускать треки и регулировать громкость прямо с запястья. Есть функция поиска телефона, причем она работает даже если телефон находится в беззвучном режиме.
Для отслеживания состояния здоровья Moto Watch 120 оснащены акселерометром, датчиками HRM и SpO2. По словам компании, они также могут оптимизировать тренировки и максимизировать результаты, отслеживая частоту сердечных сокращений и тренировочные зоны в режиме реального времени, в то время как функция интеллектуальных уведомлений позволяет получать и просматривать важные уведомления, не доставая телефон.
Купить Moto Watch 120 можно в трех разных цветах (Phantom Black, Rose Gold и Glacier Silver) по цене 129,99 долларов США.
© Антон Печеровый,
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