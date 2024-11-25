Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах

25.11.2024, MForum.ru

Motorola готовится выпустить следующее поколение своего бюджетного 5G-смартфона Moto G 5G (2025). Благодаря недавнему отчету 91mobiles со ссылкой на Стива Хеммерстоффера (OnLeaks) появилось четкое представление о том, чего ожидать от грядущего устройства.

Moto G 5G (2025) сохранит знакомый язык дизайна, включающий плоский дисплей и слегка толстую нижнюю рамку. Боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5 мм сохранены. Ожидается, что устройство будет оснащено 6,6-дюймовым дисплеем, аналогичным своему предшественнику.

Хотя конкретные данные о процессоре и оперативной памяти еще не подтверждены, ожидается, что Moto G 5G (2025) предложит прирост производительности по сравнению с аналогом 2024 года. Устройство, вероятно, будет оснащено более емким аккумулятором и поддержкой более быстрой зарядки.

Однако модуль задней камеры претерпел значительные изменения. Квадратный модуль теперь вмещает три датчика, что указывает на потенциальное улучшение возможностей камеры. Хотя точные данные о датчиках остаются неизвестными, предполагается, что дополнительный объектив может быть сверхширокоугольной камерой.

Ожидается, что Moto G 5G (2025) будет выпущен вместе с Moto G Power 5G (2025). Однако неизвестно, будет ли второе устройство доступно на индийском рынке.