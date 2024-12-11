Чарджинг: МТС сертифицировала систему онлайн-тарификации (Online Charging System)

11.12.2024, MForum.ru

МТС сообщает о получении сертификата Росреестра на систему онлайн тарификации и расчетов с абонентами (чарджинг системы), высокопроизводительной платформы операторского класса в сетях GSM, 4G, 5G. Сертификация позволяет использовать эту разработку на базе любого телеком-оператора.

Система позволяет гибко формировать тарифные планы, проводить расчеты с препейд-клиентами, автоматизирует процессы контроля и управлениям балансами, тарифицировать услуги. Платформа поддерживает возможность оперативного добавления новых продуктовых предложений.





«Мы начали разработку собственной системы онлайн-тарификации три года назад взамен партнерского решения, которое компания использовала раньше. Это готовая система для запуска телеком-продуктов любой сложности, она стандартизирована для отрасли, имеет высокий уровень надежности и позволяет тарифицировать потребляемые ресурсы в режиме реального времени. В будущем мы планируем вывести систему на внутренний и внешний рынки, предложив телеком-компаниям гибкое и эффективное отраслевое решение», - прокомментировал Шамиль Хайретдинов, директор департамента развития и интеграции новых продуктов и направлений МТС.

До ухода зарубежных вендоров с российского рынка, операторы использовали в основном чарджинг системы своих основных поставщиков, например, Nokia и Ericsson.

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теги: МТС чарджинг тарификация

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