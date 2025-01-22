Микроэлектроника: TSMC заявила, что все ее объекты работают после ночного землетрясения

MForum.ru
22.01.2025,
TSMC заявила, что все ее объекты работают после ночного землетрясения силой 6.4 балла на юге Тайваня, которое произошло в горной местности и привело лишь "к незначительным разрушениям и травмам", сообщает Reuters.
TSMC сообщила, что провела эвакуацию работников с некоторых объектов в центральном и южном Тайване в качестве меры предосторожности после землетрясения, которое произошло во вторник после полуночи.
"На всех объектах завершена проверка конструкций после землетрясения, подтверждена их безопасность, идет постепенное возобновление работы", - сообщает компания.
Строительство новых объектов компании также возобновлено, серьезных проблем не выявлено.
В очередной раз можно поудивляться месту, выбранному западными странами для расположения самого высокотехнологичного производственного центра планеты, где выпускаются самые совершенные микросхемы. Тайвань расположен недалеко от стыка двух тектонических плит и потому подвержен землетрясениям. Апрельское землетрясение 2024 года привело к гибели 13 человек.
TSMC не сообщает подробностей, но землетрясение такой силы вполне могло привести к необратимым повреждениям части продукции, которая находилась в производственном цикле. Это может привести к срыву сроков поставки для тех или иных клиентов и может сказаться на финансовых результатах деятельности TSMC. Очередное подтверждение того факта, что в случае таких критических технологий как микроэлектроника, нужно поддерживать географическую диверсификацию производственных центров, чтобы не класть все яйца в одну корзину.
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теги: микроэлектроника TSMC
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