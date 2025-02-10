Микроэлектроника: OpenAI готовится завершить разработку первого индивидуального дизайна чипа до конца 2025 года

MForum.ru
10.02.2025,
Компании, которые всерьез заняты темой ИИ, стараются добиться максимальной независимости от поставщиков чипов. Вряд ли кто-то в 2025 году может удивиться, узнав, что ChatGPT разрабатывает собственные чипы, которые, как ожидается, будет производить TSMC по техпроцессу 3нм.
Соответственно, можно ожидать, что уже в 1H2026, ближе к концу этого периода, пластины с чипами будут готовы. Впрочем, нет никакой гарантии того, что первый же дизайн окажется работоспособным.
Для OpenAI собственные чипы, это не обязательно возможность перевести на них LLM, это также рычаг, который укрепит переговорные позиции компании в общении с вендорами, прежде всего, с Nvidia. Но если постепенно компания сможет сделать что-либо, пусть и не превосходящие, но хотя бы сравнимые по функциональностям с другими изделиями, доступными на рынке, нельзя исключить, что компания постепенно перейдет на их активное использование. Но лишь в рамках компании. Чтобы создать продукт для внешнего рынка, сравнимый с тем, что предлагают, например, Google или Amazon, OpenAI придется нарастить команду инженеров, нанять сотни новых специалистов – сделать это непросто, товар востребованный, дефицитный.
Дизайн ИИ-чипа – дело непростое, бюджет на него может достигать $500 млн, причем для создания необходимого ПО и периферийных устройств может потребоваться примерно столько же. Что же, OpenAI может себе это позволить, являясь участником проекта Stargate стоимостью $500 млрд. Конкуренты на «букву М» собираются инвестировать в инфраструктуру ИИ $80 млрд в 2025 году (Microsoft) и $60 млрд в 2025 году (компания с коротким названием).
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теги: микроэлектроника разработка чипов OpenAI чипыИИ
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