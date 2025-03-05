MForum.ru
05.03.2025,
Apple анонсировала новые модели iPad Air (2025), к которым присоединился совершенно новый базовый iPad одиннадцатого поколения. Новый iPad (2025) получил незначительное улучшение характеристик и тот же базовый дизайн, что и его предшественник 2022 года.
iPad (2025) базируется на сокращенной версии Apple A16, которая дебютировала в 2022 году с серией iPhone 14 Pro, при этом A16 внутри iPad (2025) имеет на одно ядро ЦП и ГП меньше. Apple не указала объем оперативной памяти, но, учитывая, что устройство не будет работать под управлением Apple Intelligence, можно с уверенностью предположить, что он составляет менее 8 ГБ ОЗУ. Базовый объем хранилища начинается со 128 ГБ, что заменяет 64 ГБ у iPad десятого поколения.
Единственное новое дополнение — Bluetooth 5.3, который заменяет спецификацию 5.2 на предыдущем iPad десятого поколения. Остальные характеристики включают 11-дюймовый IPS LCD Liquid Retina дисплей с частотой 60 Гц, две 12-мегапиксельные камеры и датчик Touch ID, встроенный в кнопку питания.
iPad (2025) поставляется в серебристом, синем, розовом и желтом цветах. Базовая модель 128 ГБ только с Wi-Fi стоит от 349 долларов США/399 евро/329 фунтов стерлингов, а версия с поддержкой мобильных сетей – от 499 долларов США/569 евро/479 фунтов стерлингов. Поставки начнутся 12 марта.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru
18.10. [Новинки] Это интересно: Новый iPad mini поставляется с пониженным чипсетом A17 Pro / MForum.ru
15.10. [Новости компаний] Тренды: Аналитика МТС - сохраняется тренд на рост объемов продаж планшетов в России / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 16 и 16 Plus с функциями искусственного интеллекта представлены официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) дебютирует с двухслойным OLED экраном / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Flyme OS жива, Meizu возвращается! / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: iQOO Neo11 Pro станет первым смартфоном с SoC Dimensity 9400+ / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экранах смартфонов Honor 400 / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M06 и Galaxy M16 скоро выйдут с новым дизайном / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 4G с АКБ 6500 мАч представлен в Бангладеш / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 5G представлен в Индии / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен iPhone 16e с чипом A18 и одинарной тыловой камерой / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Watch 3 дебютирует с отполированным внешним видом и обновленным АКБ / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Серию Nothing Phone (3a) представят 4 марта / MForum.ru