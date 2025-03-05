Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence

05.03.2025, MForum.ru

Apple анонсировала новые модели iPad Air (2025), к которым присоединился совершенно новый базовый iPad одиннадцатого поколения. Новый iPad (2025) получил незначительное улучшение характеристик и тот же базовый дизайн, что и его предшественник 2022 года.

iPad (2025) базируется на сокращенной версии Apple A16, которая дебютировала в 2022 году с серией iPhone 14 Pro, при этом A16 внутри iPad (2025) имеет на одно ядро ЦП и ГП меньше. Apple не указала объем оперативной памяти, но, учитывая, что устройство не будет работать под управлением Apple Intelligence, можно с уверенностью предположить, что он составляет менее 8 ГБ ОЗУ. Базовый объем хранилища начинается со 128 ГБ, что заменяет 64 ГБ у iPad десятого поколения.

Единственное новое дополнение — Bluetooth 5.3, который заменяет спецификацию 5.2 на предыдущем iPad десятого поколения. Остальные характеристики включают 11-дюймовый IPS LCD Liquid Retina дисплей с частотой 60 Гц, две 12-мегапиксельные камеры и датчик Touch ID, встроенный в кнопку питания.

iPad (2025) поставляется в серебристом, синем, розовом и желтом цветах. Базовая модель 128 ГБ только с Wi-Fi стоит от 349 долларов США/399 евро/329 фунтов стерлингов, а версия с поддержкой мобильных сетей – от 499 долларов США/569 евро/479 фунтов стерлингов. Поставки начнутся 12 марта.