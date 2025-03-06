Анонсы: Новейшие iPad Air поставляются с чипом M3 от Apple

06.03.2025, MForum.ru

Apple представила 11- и 13-дюймовые планшеты iPad Air (2025), получившие чип Apple M3. По сути новый чипсет – единственное значимое дополнение новых iPad Air.

Air 11” (2025) и Air 13” (2025) получают чип M3 (8-ядерный ЦП, 9-ядерный ГП, 16-ядерный NPU), который заменяет M2, применявшийся в моделях прошлого года. SoC работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Apple заявляет, что iPad Air M3 обеспечивает в 2 раза более высокую производительность, чем iPad Air M1, выпущенный еще в 2022 году.

Другим новшеством является обновленная клавиатура Magic Keyboard, которая теперь может похвастаться увеличенным трекпадом и новым рядом функциональных клавиш.

Остальные характеристики полностью соответствуют прошлогодним iPad Air, включая размеры экрана, разрешение дисплея и частоту обновления, которая по-прежнему ограничена 60 Гц. В наличии пара 12-мегапиксельных камер, Apple Intelligence и разъем USB-C 3.1. Apple не обновляла возможности подключения до Wi-Fi 6E или Bluetooth 5.3. Touch ID по-прежнему присутствует внутри кнопки питания.

Новые iPad Air (2025) поставляются в тех же цветах: синий, фиолетовый, звездный и космический серый, что и их предшественники. Предварительные заказы уже открыты, первые поставки запланированы на 12 марта.

11-дюймовый Air только с Wi-Fi стоит $599/€699/£599 за версию со 128 ГБ памяти, в то время как версия с сотовой связью обойдется $749/€869/£749.

13-дюймовая модель с 128 ГБ памяти оценена в $799/€949/£799 и $949/€1119/£949 для версии с поддержкой сотовой связи.

Новая клавиатура Magic Keyboard стоит $269/€329/£269 для 11-дюймового iPad Air и $319/€349/£299 для 13-дюймовой модели.