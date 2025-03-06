Анонсы: Новейшие iPad Air поставляются с чипом M3 от Apple

MForum.ru
06.03.2025,
Apple представила 11- и 13-дюймовые планшеты iPad Air (2025), получившие чип Apple M3. По сути новый чипсет – единственное значимое дополнение новых iPad Air.
Air 11” (2025) и Air 13” (2025) получают чип M3 (8-ядерный ЦП, 9-ядерный ГП, 16-ядерный NPU), который заменяет M2, применявшийся в моделях прошлого года. SoC работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Apple заявляет, что iPad Air M3 обеспечивает в 2 раза более высокую производительность, чем iPad Air M1, выпущенный еще в 2022 году.
Другим новшеством является обновленная клавиатура Magic Keyboard, которая теперь может похвастаться увеличенным трекпадом и новым рядом функциональных клавиш.
Остальные характеристики полностью соответствуют прошлогодним iPad Air, включая размеры экрана, разрешение дисплея и частоту обновления, которая по-прежнему ограничена 60 Гц. В наличии пара 12-мегапиксельных камер, Apple Intelligence и разъем USB-C 3.1. Apple не обновляла возможности подключения до Wi-Fi 6E или Bluetooth 5.3. Touch ID по-прежнему присутствует внутри кнопки питания.
Новые iPad Air (2025) поставляются в тех же цветах: синий, фиолетовый, звездный и космический серый, что и их предшественники. Предварительные заказы уже открыты, первые поставки запланированы на 12 марта.
11-дюймовый Air только с Wi-Fi стоит $599/€699/£599 за версию со 128 ГБ памяти, в то время как версия с сотовой связью обойдется $749/€869/£749.
13-дюймовая модель с 128 ГБ памяти оценена в $799/€949/£799 и $949/€1119/£949 для версии с поддержкой сотовой связи.
Новая клавиатура Magic Keyboard стоит $269/€329/£269 для 11-дюймового iPad Air и $319/€349/£299 для 13-дюймовой модели.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.03. [Новинки] Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru
18.10. [Новинки] Это интересно: Новый iPad mini поставляется с пониженным чипсетом A17 Pro / MForum.ru
15.10. [Новости компаний] Тренды: Аналитика МТС - сохраняется тренд на рост объемов продаж планшетов в России / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 16 и 16 Plus с функциями искусственного интеллекта представлены официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Vivo T4x поставляется с емкой батареей и 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Новейшие iPad Air поставляются с чипом M3 от Apple / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Flyme OS жива, Meizu возвращается! / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: iQOO Neo11 Pro станет первым смартфоном с SoC Dimensity 9400+ / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экранах смартфонов Honor 400 / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M06 и Galaxy M16 скоро выйдут с новым дизайном / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 4G с АКБ 6500 мАч представлен в Бангладеш / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 5G представлен в Индии / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен iPhone 16e с чипом A18 и одинарной тыловой камерой / MForum.ru