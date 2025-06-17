Анонсы: Trump Mobile T1 представлен официально

17.06.2025, MForum.ru

Trump Mobile официально вышла на рынок беспроводной связи, представив свой первый смартфон вместе с предложением услуг сотовой связи.

Как было объявлено в пресс-релизе с участием Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, T1 Phone знаменует начало усилий бренда по предоставлению высокопроизводительного, но ценного мобильного решения для американских потребителей. Анонс совпал с 10-летней годовщиной первой президентской кампании Дональда Трампа.

Trump Mobile T1 представляет собой элегантное устройство с золотистой отделкой, оснащенное 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и функцией разблокировки по лицу с помощью искусственного интеллекта. Он работает на Android 15 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Чипсет не уточняется.

Для фотосъемки Trump Mobile T1 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с двумя вспомогательными датчикам разрешением 2 Мп служащих для определения глубины сцены и макросъемки. В вырезе экрана разместилась 16-мегапиксельная селфи-камера.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку PD 20 Вт, а смартфон оснащен портом USB Type-C с поддержкой OTG и разъемом для наушников 3,5 мм.

По цене 499 долларов США телефон T1 поступит в продажу в августе по всей территории США, точная дата пока не объявлена. Услуги Trump Mobile основаны на инфраструктуре всех трех основных сетей 5G в стране.

Флагманский тариф под названием «The 47 Plan» стоит 47,45 долларов США в месяц и предлагает безлимитные разговоры, текстовые сообщения и данные, а также такие функции, как защита устройства, круглосуточная помощь на дороге, поддержка телемедицины и бесплатные международные звонки в более чем 100 стран, включая страны с военными базами США. При этом не требуется никаких контрактов или проверок кредитоспособности. Служба поддержки клиентов полностью базируется в США и работает круглосуточно и без выходных.