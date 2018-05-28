Американцы разрешат китайской ZTE работать и дальше. Но не бесплатно

MForum.ru

Американцы разрешат китайской ZTE работать и дальше. Но не бесплатно

28.05.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Президент США сообщил, что позволит снять запрет на использование американских технологий попавшей под санкции китайской компании ZTE при условии, что китайский вендор заплатит штраф в размере $1.3 млрд. Есть и другие условия. Пока что в ZTE не ответили на американское предложение.

В апреле китайская компания ZTE была обвинена в нарушении требований на соблюдение торговых санкций, введенных, в частности, против Ирака. За этим последовал запрет для компании на использование американских технологий, в частности, архитектуры процессоров и операционной системы Android, что привело к тому, что за прошедшие несколько недель компания потеряла более $2 млрд в виде неполученных доходов, а ее дальнейшее существование оказалось под вопросом.

Теперь, похоже, найден консенсус, в рамках которого будет сохранено существование бренда. В частности, китайская компания наймет американских наблюдателей за соответствием деятельности компании международным договоренностям. ZTE сможет продолжить работу как только они подтвердят, что устранены все нарушения.

ZTE в 2017 году потратила порядка $2.3 млрд на закупки технологий и продуктов у 211 поставщиков из США, основными из которых являются Qualcomm, Google, Texas Instruments. Вряд ли в США готовы к потери этих ежегодных доходов, при условии, что в ZTE постараются “исправиться” и прекратят поставки своих решений в страны, находящиеся под санкциями. Источник.

Можно предположить, что случившееся подстегнет инициативы Китая по развитию собственной микроэлектронной промышленности, которые и без того были амбициозными. Кроме того, китайские производители гаджетов, потребляющие американскую микроэлектронику теперь попытаются найти альтернативных поставщиков - как в Китае, так и в Тайване, Южной Корее и в других странах. В частности, ZTE уже ведет переговоры о закупке чипов с Samsung Electronics. Не составят ли итоговые финансовые потери США большую сумму, чем штраф, который еще нужно будет суметь получить?

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

18.04. [Общество] Это интересно: Новые смартфоны ZTE могут лишиться сервисов Google / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $80 / MForum.ru

29.03. [Новости компаний] Мнения: Рынок 5G-смартфонов: всё будет, но не сразу / MForum.ru

05.03. [Новости компаний] MWC2018: Подводя итоги / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:43 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018) (Страницы: 1 2)
Воронежский гостехуниверситет подготовил программу повышения квалификации инженеров - разработчиков интегральных микросхем NAND-памяти по технологии трехмерного многокристального корпусирования [3D]. ...
Сегодня 12:22 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018)
Датчики RFID - основа сервиса лизинга матрасов Швейцарская компания Elite Beds, специализирующаяся на выпуске кроватей и матрасов премиального сегмента разработала лизинговую модель Smart Lease, ...
Вчера 03:01 mplatonov241290 Тема: Анонсы: Huawei Y5 Prime (2018) получил Android 8.1 Oreo (21.05.2018)
интересно
26.05.2018 22:22 Жека1994 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43)
Помогите разблокировать БИЛАЙН А105: IMEI 862647020137977, Id 232X-2ABGRU2.
26.05.2018 15:04 MedForce Тема: Это интересно: Новые смартфоны ZTE могут лишиться сервисов Google (18.04.2018)
Не знаю, можно ли тут ссылки постить, но это просто новость. http://tass.ru/ekonomika... Как я и говорил месяцем раньше - они там между собой порешали, и ZTE совершенно спокойно прододжит работать. ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 7S оснащен чипсетом MediaTek SoC и 13 Мп камерой / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y83 получил 6,22-дюймовый дисплей с вырезом / MForum.ru

25.05. [Новинки]  Анонсы: Vivo Z1 представлен официально / MForum.ru

24.05. [Новинки]  Анонсы: ASUS Zenfone 5Z появился в России / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: HTC U12+ представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld VK7000 – защищенный смартфон с беспроводной зарядкой за $140 / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на HTC Desire 12 и 12+ / MForum.ru

22.05. [Новинки]  Анонсы: Представлены Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S Light Luxury / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 Prime (2018) получил Android 8.1 Oreo / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Cubot J3 Pro – еще один 18:9 смартфон с Android Oreo Go / MForum.ru

18.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC U12+ / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ пришел в Россию / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus 6 – теперь официально / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: Nokia X6 получил экран с вырезом, Snapdragon 636 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru

16.05. [Новинки] Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти / MForum.ru

15.05. [Новинки]  Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru

15.05. [Новинки] Анонсы: Honor 10 приходит в Россию / MForum.ru

15.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения Moto C2 и C2 Plus / MForum.ru

14.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch – детские телефон-часы / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: