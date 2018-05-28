Американцы разрешат китайской ZTE работать и дальше. Но не бесплатно

28.05.2018, MForum.ru

Президент США сообщил, что позволит снять запрет на использование американских технологий попавшей под санкции китайской компании ZTE при условии, что китайский вендор заплатит штраф в размере $1.3 млрд. Есть и другие условия. Пока что в ZTE не ответили на американское предложение.

В апреле китайская компания ZTE была обвинена в нарушении требований на соблюдение торговых санкций, введенных, в частности, против Ирака. За этим последовал запрет для компании на использование американских технологий, в частности, архитектуры процессоров и операционной системы Android, что привело к тому, что за прошедшие несколько недель компания потеряла более $2 млрд в виде неполученных доходов, а ее дальнейшее существование оказалось под вопросом.

Теперь, похоже, найден консенсус, в рамках которого будет сохранено существование бренда. В частности, китайская компания наймет американских наблюдателей за соответствием деятельности компании международным договоренностям. ZTE сможет продолжить работу как только они подтвердят, что устранены все нарушения.

ZTE в 2017 году потратила порядка $2.3 млрд на закупки технологий и продуктов у 211 поставщиков из США, основными из которых являются Qualcomm, Google, Texas Instruments. Вряд ли в США готовы к потери этих ежегодных доходов, при условии, что в ZTE постараются “исправиться” и прекратят поставки своих решений в страны, находящиеся под санкциями. Источник.

Можно предположить, что случившееся подстегнет инициативы Китая по развитию собственной микроэлектронной промышленности, которые и без того были амбициозными. Кроме того, китайские производители гаджетов, потребляющие американскую микроэлектронику теперь попытаются найти альтернативных поставщиков - как в Китае, так и в Тайване, Южной Корее и в других странах. В частности, ZTE уже ведет переговоры о закупке чипов с Samsung Electronics. Не составят ли итоговые финансовые потери США большую сумму, чем штраф, который еще нужно будет суметь получить?

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