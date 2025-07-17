Производство оптоволокна: Красноярский Германий запустил производство особо чистого тетрахлорида германия

MForum.ru

Производство оптоволокна: Красноярский Германий запустил производство особо чистого тетрахлорида германия

17.07.2025, MForum.ru

Предприятие Германий (входит в Холдинг Швабе, Ростех) сообщает о запуске производства особо чистого (99,9999% или 6N) тетрахлорида германия. Это соединение можно использовать для производства оптоволокна высокого качества. Инвестиции в проект составили 328 млн рублей, из них 222 млн предоставил ФРП в формате льготного займа.

Тетрахлорид германия класса ОЧ применяют для изготовления преформ, из которых производят оптоволокно. Производственные мощности предприятия Германий, а это 2 тонны в год, достаточны для обеспечения как внутрироссийского, так и внешнего спроса, хотя в мире сильные позиции имеют китайские поставщики.

Предоставленный льготный займ позволил предприятию провести необходимую модернизацию производственных мощностей, на порядок нарастив чистоту вещества. Для этого в Красноярске используют многоступенчатую очистку, включая дистилляцию.

Новый продукт содержит меньше примесей водородных доноров и металлов. Это позволит использовать его для изготовления современного оптоволокна повышенного качества, пригодного для создания пассивных оптоволоконных сетей, развития инфраструктуры 5G и соединения ЦОД.

Преформы - это кварцевые стержни диаметром от 1 до 10 см длиной около метра, из которых делают оптическое волокно, сырье для волоконно-оптических кабелей.

Российское оптоволокно до сих пор выпускали в основном на основе преформ, закупаемых в Индии и в Китае. Стоимость российского оптоволокна - выше, чем у других мировых производителей, поэтому экспортные возможности пока что были весьма ограниченными.

В целом, основой оптоволокна является кварц - SiO₂, но его оптические свойства не идеальны, если хочется передавать сигнал на большие расстояния. Куда лучшие показатели кварц показывает после его легирования оксидом германия GeO₂

Пары GeCl₄ смешивают с кислородом в кварцевой заготовке. Реакция: GeCl₄ + O₂ -> GeO₂ + 2 Cl₂. Оксид германия формирует легированный слой сердцевины. Затем заготовку нагревают до 2200°C спекая сердцевину и кварц в стержень, который впоследствие будут вытягивать в нити диаметром 125 мкм производители волокна

Легирование повышает показатель преломления сердечника без потерь сигнала - это позволяет значительно повысить дальность распространения сигнала. На преформы весом 200 кг требуется порядка 1,5 кг GeCl₄, так что 2 тонны - приличное количество.

по материалам Ростех

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теги: производство оптоволокна тетрахлорид германия Ростех

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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