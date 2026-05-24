Информационная безопасность: ИКС Холдинг прирос компанией Crosstech Solutions Group

24.05.2026, MForum.ru

Завершена сделка по приобретению компании Crosstech Solutions Group, российского разработчика решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних ИБ-угроз. Как ожидается, сделка усилит продуктовый пакет ИКС Холдинга в области защиты данных и позволит ускорить вывод на рынок новых решений за счёт синергии команд разработчиков.

Crosstech Solutions Group войдёт в состав «ИКС Безопасность» - ИБ-направления холдинга, которое уже объединяет разработчика решений Гарда и сервисную компанию Бастион. Вместе компании закрывают полный цикл задач в сфере информационной безопасности: защиту корпоративных данных и сетевой инфраструктуры, аудит и мониторинг, внедрение ИБ-решений, а также защиту цифровых сервисов и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
В компании говорят о том, что теперь смогут предложить бизнесу любого масштаба любые необходимые продукты в области ИБ.  

На первом этапе планируется создание высоконадёжных систем защиты для банковской отрасли. В дальнейшем разработанная модель будет масштабирована на государственный сектор, объекты КИИ и транспортно-логистические организации.  

Генеральным директором Crosstech Solutions Group назначен Рифкат Загитов. Рифкат обладает более чем 15-летним опытом работы в ИТ-компаниях. Прошёл путь от системного инженера до руководителя продуктового направления. До назначения на текущую должность работал заместителем генерального директора в компании Бастион.  

«Crosstech усиливает нашу способность защищать не отдельные системы, а целые отрасли. Транспорт, финансы, государственный сектор - везде, где сбой в безопасности означает реальные последствия для людей и экономики, мы теперь можем работать как единая система, а не набор продуктов», - отметил генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.

«Фундамент, заложенный командой Crosstech Solutions Group, позволяет переходить от этапа активной разработки к системному масштабированию бизнеса. В рамках нового вектора развития мы намерены последовательно усиливать технологическую экспертизу и выстраивать долгосрочную экосистему решений, способную отвечать на растущие вызовы рынка. Синергия команд позволит ускорить развитие решений и укрепить наши позиции», - отметил Александр Ковалевский, генеральный директор «ИКС Безопасность».

теги: айти информационная безопасность участники рынка консолидация покупка компаний ИКС Холдинг Crosstech Solutions Group

© Алексей Бойко, MForum.ru

