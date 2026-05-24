Информационная безопасность: ИКС Холдинг прирос компанией Crosstech Solutions Group

MForum.ru
24.05.2026,
Завершена сделка по приобретению компании Crosstech Solutions Group, российского разработчика решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних ИБ-угроз. Как ожидается, сделка усилит продуктовый пакет ИКС Холдинга в области защиты данных и позволит ускорить вывод на рынок новых решений за счёт синергии команд разработчиков.
Crosstech Solutions Group войдёт в состав «ИКС Безопасность» - ИБ-направления холдинга, которое уже объединяет разработчика решений Гарда и сервисную компанию Бастион. Вместе компании закрывают полный цикл задач в сфере информационной безопасности: защиту корпоративных данных и сетевой инфраструктуры, аудит и мониторинг, внедрение ИБ-решений, а также защиту цифровых сервисов и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
В компании говорят о том, что теперь смогут предложить бизнесу любого масштаба любые необходимые продукты в области ИБ.
На первом этапе планируется создание высоконадёжных систем защиты для банковской отрасли. В дальнейшем разработанная модель будет масштабирована на государственный сектор, объекты КИИ и транспортно-логистические организации.
Генеральным директором Crosstech Solutions Group назначен Рифкат Загитов. Рифкат обладает более чем 15-летним опытом работы в ИТ-компаниях. Прошёл путь от системного инженера до руководителя продуктового направления. До назначения на текущую должность работал заместителем генерального директора в компании Бастион.
«Crosstech усиливает нашу способность защищать не отдельные системы, а целые отрасли. Транспорт, финансы, государственный сектор - везде, где сбой в безопасности означает реальные последствия для людей и экономики, мы теперь можем работать как единая система, а не набор продуктов», - отметил генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.
«Фундамент, заложенный командой Crosstech Solutions Group, позволяет переходить от этапа активной разработки к системному масштабированию бизнеса. В рамках нового вектора развития мы намерены последовательно усиливать технологическую экспертизу и выстраивать долгосрочную экосистему решений, способную отвечать на растущие вызовы рынка. Синергия команд позволит ускорить развитие решений и укрепить наши позиции», - отметил Александр Ковалевский, генеральный директор «ИКС Безопасность».
--
теги: айти информационная безопасность участники рынка консолидация покупка компаний ИКС Холдинг Crosstech Solutions Group
--
Публикации по теме:
24.05. Crosstech Solutions Group
24.05. ИКС Холдинг
01.09. кибербезопасность
24.05. ИКС Холдинг прирос компанией Crosstech Solutions Group
24.05. Миландр обеспечил импортзамещение ряда изделий, необходимых для отечественных БС 5G
22.05. МТС отчиталась за 1q2026 - ростом выручки и OIBDA
22.05. T2 начинает подключать БС в Москве с помощью ВОЛС
22.05. Процессоры Иртыш – это «переклеенный» Loongson или собственная разработка?
22.05. Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?
21.05. Плату за международный трафик введут позднее
21.05. SpaceX готова к проведению масштабного IPO
21.05. Облачное доверие на ЦИПР-2026: гибридный баланс, государственный пример и контроль от железа до ПО
21.05. Новосибирская компания Элрон представила одноплатник на процессоре Гиперком-У
21.05. Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?
21.05. Забастовка на Samsung отменена: компромисс предотвратил дополнительный импульс дефициту чипов и росту цен
21.05. II Всероссийская конференция по печатным платам: время масштабировать прорывы
21.05. Бюро 1440 и Белинтерсат договорились о сотрудничестве
21.05. Yadro и T1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений
22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч
22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39