Микроэлектроника: Европейская Ams Osram в марте 2026 года представила технологию создания оптических межсоединений для систем ИИ

16.06.2026, MForum.ru

Речь идет о такой технологии, как Eviyos microLED. С ее помощью создают продукты, которые отличаются низким энергопотреблением на высоких скоростях передачи данных. Ранее эту технологию применяли для создания автомобильных фар с высокой плотностью пикселей. Теперь с ее помощью стараются «расшить» узкое место инфраструктуры ИИ - высокое энергопотребление, необходимое для передачи данных между серверными стойками ИИ и внутри стоек.

Полученный продукт показывает частоту среза >1 ГГц при энергопотреблении ниже 2 пДж/бит.



Компания освоила производство микроизлучающих матриц, включающих 25 600 индивидуально адресуемых пикселей в компактном корпусе. Излучающая матрица интегрируется с управляющим кристаллом, - типичное изделие цифровой фотоники. На основе этого продукта были созданы и оптические компоненты ввода-вывода для серверов ИИ и межстоечных подключений (до 10 м).



Впрочем, если для фар используют монолитный массив, то в приложениях для ЦОД применяются отдельные светодиоды, которые вырезают из кремниевой пластины и монтируют на подложку. Каждое изделие подключают к собственному оптоволоконному каналу. Подложку можно собрать на целевой CMOS-пластине для удобства интеграции.



Обеспечивается скорость данных на линию – от 3 Гбит/с, частота ошибок передачи битов – ниже 10⁻¹⁵. Обеспечиваются массовые, параллельные оптические пути ввода-вывода с малой дальностью действия. То есть вместо сверхвысокоскоростной последовательной линии, данные распределяются по сотням параллельно действующих каналов. С использованием оптических межсоединений можно достичь более высокой надежности, например, за счет использования резервных каналов; меньшего энергопотребления, меньшего тепловыделения – оба эти показателя чрезвычайно важны для операторов ЦОД. Еще одно преимущество – параллельность межсоединений microLED, что позволяет исключить этапы сериализации/десериализации.



Это направление развития – трендовое. Кроме европейцев Ams Osram темой оптического интерконнекта на базе moicroLED занимается тайваньская MediaTek вместе Microsoft Research (проект MOSAIC). Решения на microLED показывала на выставке Computex 2026 компания ACON Optics. Оптический трансивер для связи GPU-GPU, плата-к-плате и стойка-к-стойке в партнерстве с Fabric.AI разрабатывает Kopin.



Тем не менее, говорить о готовности технологии на базе MicroLED к массовому внедрению пока что было бы преждевременно, в частности, нужно подтвердить возможность серийного производства таких изделий, возможность массового изготовления микроLED-массивов.



((по материалам компании Ams-Osram))



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теги: микроэлектроника оптические межсоединения интерконнект передача данных microLED Европа

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