Электроника: Минфин и Федеральное казначейство закупали российские сервера по 5 млн, но производителям доставалась лишь часть от этих денег

22.06.2026, MForum.ru

Любопытную схему выявила Счетная палата, рассказал КоммерсантЪ. Минфин и Федеральное казначейство закупали ИКТ-оборудование. Поставщиков выбирали методом электронного аукциона. Далее – следите за руками.

Почти все российское оборудование стоимостью более 5 млн за единицу фактически закупалось «без участия самих производителей». Как это получилось? Очень просто – заказчики объединяли оборудование в один лот, что давало производителям основание для отказа от участия в закупках, в итоге вместо ценовой конкуренции производителей в ходе аукциона, в нем оставалась единственная организация-посредник. Которой никто не мешал установить высокую наценку на закупаемое оборудование – иногда более 180%. По оценкам Счетной палаты неоправданные расходы федбюджета составили 1.9 млрд.

И ведь это только две госорганизации…

При этом формально все вроде бы «по закону» - в российском законодательстве не установлено требование закупки товара исключительно у его производителя, не установлены обязанности производителей принимать участие в «конкурентных способах определения поставщика». Более того, некоторые производители вовсе не работают напрямую с потребителями, предпочитая схему работы через партнеров.

Получится ли решить проблему избыточных трат из бюджета в будущем? ||

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