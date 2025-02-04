Электроника: Минфин и Федеральное казначейство закупали российские сервера по 5 млн, но производителям доставалась лишь часть от этих денег

MForum.ru

Электроника: Минфин и Федеральное казначейство закупали российские сервера по 5 млн, но производителям доставалась лишь часть от этих денег

22.06.2026, MForum.ru

Любопытную схему выявила Счетная палата, рассказал КоммерсантЪ. Минфин и Федеральное казначейство закупали ИКТ-оборудование. Поставщиков выбирали методом электронного аукциона. Далее – следите за руками.

Почти все российское оборудование стоимостью более 5 млн за единицу фактически закупалось «без участия самих производителей». Как это получилось? Очень просто – заказчики объединяли оборудование в один лот, что давало производителям основание для отказа от участия в закупках, в итоге вместо ценовой конкуренции производителей в ходе аукциона, в нем оставалась единственная организация-посредник. Которой никто не мешал установить высокую наценку на закупаемое оборудование – иногда более 180%. По оценкам Счетной палаты неоправданные расходы федбюджета составили 1.9 млрд.

И ведь это только две госорганизации…

При этом формально все вроде бы «по закону» - в российском законодательстве не установлено требование закупки товара исключительно у его производителя, не установлены обязанности производителей принимать участие в «конкурентных способах определения поставщика». Более того, некоторые производители вовсе не работают напрямую с потребителями, предпочитая схему работы через партнеров.

Получится ли решить проблему избыточных трат из бюджета в будущем? ||

--

✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК 

--

теги: российская электроника отечественная электроника отечественная вычислительная техника российская вычислительная техника госзакупки проблемы

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

04.02.2025. Ростелеком получит с Росреестра 5,1 млрд руб. за аренду облачных мощностей ЦОД

21.11.2024. ФЦПРИИ закупит сервера и телеком-оборудование для обучения ИИ на 665 млн рублей

14.11.2018. Публичное заявление компании РОТЕК

13.07.2018. Попытки оценки российского рынка RFID; библиотеки; ритейл; платные дороги

27.11.2017. Юристы МегаФон помогут проверить документацию госзакупок

09.04.2012.  Рынок планшетов

13.03.2007.  Путин указал ориентиры. Системе ГЛОНАСС приказано стать массовой

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

22.06. ИИ как новая криптография – от шифрования к взломам

22.06. Imec рассчитывает на масштабирование кремниевых спиновых кубитов с помощью передовой литографии и упаковки

22.06. Минфин и Федеральное казначейство закупали российские сервера по 5 млн, но производителям доставалась лишь часть от этих денег

22.06. Билайн улучшил покрытие сети 4G на озере Тургояк в Челябинской области

22.06. Билайн проводит акцию - абонентам, готовым к MNP, предлагается компенсация за «несправедливые списания» со стороны других операторов

22.06. МТС обновила LTE оборудование в селе Казачинское Красноярского края

21.06. Доступная версия Fable 5 на базе Gemma 4: модель для кодирования без фильтров

21.06. Китайская Spacesail протестировала звонки со спутника на коммерческий смартфон в режиме D2C

21.06. Поддержка TSME вернется в некоторые процессоры Ryzen 9000

21.06. Китай запустил трехдиапазонную ВОЛС, нарастив пропускную способность до рекордных величин

21.06. И Индия туда же: Jio Platforms запустит 1600 низкоорбитальных спутников

20.06. Cloud.ru начал строительство первого собственного ЦОД в Московской области с планами запуска в 2027 году

20.06. «Детективная история» вокруг EUV-установки ASML – смог ли Китай заполучить одну из запретных для него установок?

20.06. В НИИМЭ разработают кластерную установку алюминиевой металлизации методом вакуумного напыления

19.06. SpaceX критикует планы Еврокомиссии по распределению спутниковых частот

Все статьи >>

Новости

22.06. HMD Luma2 – бюджетный смартфон с 120 Гц и 6000 мАч

22.06. Lenovo Tab Plus Gen 2 – обновлённый планшет с мощным звуком и большим экраном

19.06. В Китае представлен OnePlus Pad 3 Pro, флагманский планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5

19.06. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит

19.06. iPhone Air 2 может получить сдвоенную тыловую камеру и улучшенную автономность

18.06. Redmi Turbo 5 с АКБ 7540 мАч, Dimensity 8500-Ultra и IP69K дебютировал в Индии

18.06. Tecno Pova 8 Pro 5G с Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 1.5K-экраном засветился в Google Play Console

17.06. Tecno Spark 50 Pro – дизайн в стиле iPhone 17 Pro и защита IP69

17.06. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц

17.06. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple

16.06. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов

16.06. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6

15.06. Moto G Max – 200 МП камера, экран 5000 нит и военная прочность за 490 долларов

15.06. Honor X7e Plus 5G сертифицирован в ОАЭ

12.06. OnePlus Turbo 6X и 6X Pro -доступные «батарейные монстры» для Китая от 220 долларов

11.06. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе

11.06. Realme P4R 5G – 8000 мАч, 144 Гц и MIL-STD-810H за 200 долларов

11.06. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей

10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5

10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: