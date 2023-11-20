Мнения: Можно ли заработать на разработках и патентах – опыт InterDigital

30.06.2026, MForum.ru

В основе моего пересказа, - публикация LightReading. В отличие от таких вендоров, как Huawei, Samsung и ZTE, в InterDigital не занимаются проектированием и, тем более, производством какой-либо продукции. Эта делавэрская компания полностью сосредоточена на исследованиях. Причем, похоже, продуктивно, по словам гендиректора InterDigital, компания ежедневно добавляет еще 7 патентов к своему портфелю, который уже насчитывает около 40 тысяч (не все из них связаны с мобильными технологиями).

Доходы InterDigital поступают от лицензирования этой интеллектуальной собственности (IP) другим компаниям. Большинство из них – производители смартфонов, в большинстве своем – китайские.

Китай не сразу стал для компании приоритетным и высокодоходным рынком. Долгое время компания судилась с Huawei, которая обвиняла InterDigital в завышении цен на использование своих патентов. Местные суды ожидаемо встали на сторону китайской компании. В 2020 году было заключено многолетнее соглашение и сейчас между компаниями царит некий консенсус.

В 2019 году InterDigital получила от китайских компаний за использование своих патентов $11.1 млн, в 2020 году - $63.2 млн. К 2025 году выплаты из Китая достигли $309.3 млн. Это больше, чем поступает от Южной Кореи (читай, Samsung) - $262.5 млн и от США (читай Apple и, возможно, немного Google) - $239.4 млн. В целом выручка за 2025 году составила $834 млн. В Китае плательщиками за лицензии InterDigital являются Honor, Oppo, Vivo, Xiaomi и ZTE. По словам гендиректора InterDigital, у компании заключены соглашения с компаниями, на долю которых приходится 85% мирового рынка смартфонов.

С учетом геополитической ситуации, получение американской компанией максимальной выручки от китайских производителей, могут ставить ее бизнес под угрозу. Если китайские вендоры решат, например, что InterDigital завышает цену на свои лицензии, местные суды их, скорее всего, поддержат. Впрочем, у нас небольшая планета, что снижает возможности для подобных "хитрецов". Практически все китайские производители смартфонов – это глобальные игроки. И если кто-то решит воспользоваться преимуществами на рынке Китая, то вполне вероятно столкнется с «обраткой» на рынках ряда других стран.

Кто-то, наверное, скажет, что InterDigital – это презираемый многими бизнес типа «патентный троллинг». Это не так, по крайней мере, не совсем так. От 30% до 40% годовой выручки компания InterDigital реинвестирует в НИОКР.

Тем не менее, не может не возникать вопрос – ок, пусть компания вкладывает немалые для себя средства в НИОКР... Но ведь она сравнительно небольшая. Соответственно немалые для нее средства – это не так уж много. В 2025 году, в частности, это "много" равнялось $211 млн. Как с таким уровнем инвестиций можно конкурировать с такими глобальными вендорами, как Ericsson, Nokia и Huawei, инвестирующими в разработку миллиарды?

В InterDigital уверены, что такое сравнение некорректно, ведь компании инвестируют, прежде всего, в разработку продуктов, этим занято не менее 90% сотрудников НИОКР-подразделений. Тогда как InterDigital сосредоточена, в основном, на фундаментальных исследованиях.

Это косвенно подтверждается рейтингами организаций по количеству и ценности патентов. В частности, в рейтинге LexisNexis за 2025 год InterDigital стоит на 19-м месте по количеству действующих и выданных патентных семейств в области 5G. Но в Индексе патентных активов, разработанном для измерения «ценности и влияния» патентов, InterDigital уже на 7-м месте, после Huawei, Qualcomm, Samsung, LG Electronics, Ericsson и ZTE, опередив Nokia.

В InterDigital надеются сохранить или даже улучшить эту позицию в будущих рейтингах патентов в области 6G.

В компании ставят не только на сотовую связь. В области IoT компания за последние 6 лет нарастила доход от лицензий с $20 млн до примерно $80 млн и ставит перед собой цель достичь годового дохода в $200 млн. Еще большие возможности наблюдаются на рынке технологий сжатия видео (покупатели лицензий – Amazon Prime и Disney Plus), потенциально здесь можно будет заработать до $300 млн к 2030 году – такова среднесрочная цель компании InterDigital.

Бизнес InterDigital - весьма рентабелен, при операционной прибыли в $461 млн в 2025 году, чистая прибыль достигла почти $407 млн. Но многое будет зависеть от возможности сохранить бизнес с Китаем.

История, которой поделились в LightReading, интересна сама по себе. Но меня она заставила подумать вот о чем. Многие в России уверены, что по части изобретательства, российские специалисты могут считаться одними из лучших в мире. Так почему мы пытается заниматься тем, что нам не свойственно – массовым производством, а не концентрируемся на том, что должно было бы получаться лучше – на бизнесах, подобных InterDigital. Ладно, сейчас, после обрыва за последние годы множества связей с другими странами, эта идея не кажется реальной в моменте. Но что мешало развивать такой бизнес в предыдущие годы? Инвестиции в научные разработки, как правило, обходится намного дешевле, чем инвестиции в производства, перспективы которых в средне- и в долгосрочной перспективе весьма сомнительны. Так почему этого не делалось? Сможем ли попробовать двинуться в этом направлении хотя бы на следующем витке истории или к тому времени этого «окна возможностей» уже не будет?||

--

✓ подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK

--

теги: мнения дискуссия патенты интеллектуальные права интеллектуальная собственность IP intellectual property участники рынка

--