Слухи: Samsung Galaxy S8 не будет оснащаться 3,5 мм разъемом

MForum.ru

Слухи: Samsung Galaxy S8 не будет оснащаться 3,5 мм разъемом

07.12.2016, MForum.ru

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Согласно последних данных новый флагманский смартфон S-серии от Samsung лишится привычного 3,5 мм аудиоразъема. Для подключения наушников пользователям новинке придется использовать USB Type C. Для подключения уже имеющихся наушников понадобится соответствующий переходник.

По данным источника причин отказа от 3,5 мм разъема две. Во-первых, устройство можно будет сделать немного тоньше. Во-вторых, будет высвобождено дополнительное место для размещения аккумуляторной батареи. Остается лишь надеяться, что компания Samsung учтет печальный опыт Galaxy Note 7, и предусмотрит более широкие зазоры между элементами устройства и аккумулятором. Напомню, по данным независимых источников именно агрессивная компоновка с минимальными зазорами между аккумулятором и элементами телефона является причиной проблем с Galaxy Note 7.

Слухи: Samsung Galaxy S8 не будет оснащаться 3,5 мм разъемом

Кроме того, Samung может отказаться от привычной кнопки «Home». При этом Galaxy S8 получит ультразвуковой сканер отпечатка пальца встроенный в экран. «Сердцем» Galaxy S8 станут 10 нм чипсеты Qualcomm Snapdragon 830 и соответствующий ему Exynos. Еще одной интересной подробностью о Samsung Galaxy S8 являются слухи об установке матрицы RGB Super AMOLED, вместо матрицы использующей Diamond PenTile. Таким образом, количество субпикселей вырастет более чем на 50%, что может привести к улучшению качества картинки, особенно в задачах связанных с виртуальной реальностью. В тоже время, появившиеся ранее сведения о выходе S8 в двух размерах (с экранами 5,8 и 6,2 дюйма) пока не подтверждаются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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