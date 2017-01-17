Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus – компактные смартфоны с большими экранами

17.01.2017, MForum.ru

В сети появилась информация о размерах долгожданных корейских флагманов. Утекшие в сеть данные показывают, что новинки порадуют достаточно компактными размерами при больших диагоналях экранов.

Ожидается, что габариты более крупного Samsung Galaxy S8 Plus составят 152.38х78.51х7.94 мм. Таким образом, новинка получилась выше и шире S7 Edge. Впрочем, отличие в габаритах не столь велико, как в диагонали экрана. Если измерить видимую часть экрана на изображении, то речь может идти о диагонали целых 6,3 дюйма! А истинный размер, за счет изогнутых краев будет еще больше.

Samsung Galaxy S8 может оказаться тоньше и короче, чем Galaxy S7, на 3 мм шире. Впрочем, за счет уменьшения толщины верхней и нижней рамок, диагональ экрана Galaxy S8 будет заметно больше, чем у предшественника. Из любопытных особенностей, появившихся в сети изображений новинок, можно упомянуть о microUSB 2.0 вместо ставшего стандартом USB Type C. Впрочем, вряд ли Samsung проигнорирует переход к новому глобальному стандарту.