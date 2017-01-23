Это интересно: Samsung обнародовала причины возгораний Galaxy Note 7

23.01.2017, MForum.ru

Компания Samsung провела пресс-конференцию на которой была оглашена причина проблем с Samsung Galaxy Note 7. Как и ожидалось, причиной проблем стали аккумуляторы смартфонов, а также ошибки в конструкции.

Официальная причина возгораний Samsung Galaxy Note 7 из первых партий – дефект конструкции отрицательного электрода, усугубленный тем, что она заканчивался на изогнутом участке. В Samsung Galaxy Note 7 из второй партии дефект оказался в конструкции крепления положительного электрода, из-за пробоя изоляции вызывавшего короткое замыкание. Наглядно причины проблем с Galaxy Note7 показаны на инфографике. Расследование проблемы проводили представители Samsung и трех независимых отраслевых организаций. В завершении пресс-конференции производитель еще раз принес извинения за возникшую ситуацию и заверил в том, что на будущее к вопросу тестирования аккумуляторов будут подходить более тщательно, а соответствующие техпроцессы внесены изменения.