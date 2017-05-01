Слухи: Объемы памяти Samsung Galaxy S8 будут зависеть от региона

MForum.ru
01.02.2017,
Слухов о смартфоне Samsung Galaxy S8 появилось предостаточно. Однако, их достоверность под большим вопросом – уверенно можно лишь утверждать о том, что «сердцем» Samsung Galaxy S8 станет новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 835. Также вполне вероятно появление версии смартфона на базе аналогичного чипсета Samsung собственной разработки.
Можно предположить, что предложение устройств с тем или иным типом процессора будет зависеть от рынка. Впрочем, от рынка могут зависеть и объемы памяти. По последним данным для США и Европы Samsung Galaxy S8 будет предложен в версии с 4 Гб ОЗУ, тогда как для азиатских рынков, в первую очередь домашнего, будет подготовлена версия с 6 Гб ОЗУ и, возможно, удвоенным объемом встроенной памяти. Сколько именно памяти будет в базовом Samsung Galaxy S8 пока не сообщается. Возможно, речь будет идти о 64 и 128 Гб. Напомню, Galaxy S7 и Galaxy S7 edge доступны в вариантах с 32 и 64 Гб встроенной памяти, а для домашнего рынка предлагается 128 Гб версия устройства. Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта.
© Антон Печеровый,
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