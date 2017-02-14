Слухи: Lenovo Miix 320 – планшет-трансформер с Windows 10 Home

14.02.2017, MForum.ru

Ожидается, что на стенде компании Lenovo на Всемирном мобильном конгрессе найдется место не только смартфонам, но компьютерной технике, включая ноутбуки серии Yoga и планшетные компьютеры 2-в-1. Тем более что на рынке планшетов именно эти устройства вызывают наиболее сильный интерес покупателей.

Одной из подобных новинок станет Lenovo Miix 320 работающий под управлением операционный системы Windows 10 Home. По имеющимся данным его «сердцем» является чипсет Intel Atom X5-Z8350 дополненный 2/4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, а также связкой из 5 Мп тыловой и 2 Мп фронтальной камер. Диагональ дисплея 10,1 дюйма, при этом разрешение экрана базового варианта новинки составит 1280х800 точек, а топовой версии -1920х1080 точек. Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя Wi-Fi 802.11ac / Bluetooth 4.2 и опциональную поддержку LTE. Из прочего можно отметить порт USB C и MicroHDMI. Заявленная автономность – до 10 часов. Вес Lenovo Miix 320 составит 1,57 кг, при этом вес планшетной части – 1,02 кг. Цена базовой модификации с 2 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти - $230.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации winfuture.de

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