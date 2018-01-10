CES 2018: Lenovo Miix 630 – Windows-ноутбук с архитектурой ARM

10.01.2018, MForum.ru

Следом за ASUS и HP, китайская компания Lenovo анонсировала ноутбук на базе платформы ARM, работающий под управлением ОС Windows 10. Новинка представляет собой ноутбук-трансформер со съемной клавиатурой.

Диагональ экрана Lenovo Miix 630 – 12,3 дюйма, разрешение – 1920х1080 точек. Также комплект поставки включает в себя цифровое перо, умеющее распознавать 1024 степени нажатия. Аналогично другим «подключенным» устройствам подобного класса, Lenovo Miix 630 снабжет 4G/LTE модемом. Также новинка поддерживает 2×2 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.1.

Аппаратная платформа Lenovo Miix 630 построена на базе системы-на-чипе Qualcomm Snapdragon 835. В части объема памяти Lenovo Miix 630 будет доступен в двух версиях – с 4 и 8 Гб ОЗУ, объем встроенной памяти составляет 64 или 256 Гб. На задней панели разместилась 13 Мп камера, спереди – 5 Мп камера с поддержкой Windows Hello. Также Lenovo Miix 630 поддерживает голосовой ассистент Cortana.

Программная основа Lenovo Miix 630 – Windows 10 S. Таким образом, возможности установки приложений ограничены Windows Store. Заявленная автономность составляет 20 часов в режиме просмотра видео из памяти устройства при яркости экрана 150 нит. Продажи новинки начнутся во втором квартале (апрель-июнь) текущего года. Цена базовой версии – $799.