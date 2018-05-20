LTE: Всегда подключенные ПК получили бесплатный интернет от Sprint

MForum.ru
20.05.2018,
Qualcomm и Microsoft приложили немалые усилия для того, чтобы вывести на рынок новый вид “нетбуков”, позиционируемых как “всегда подключенные ПК”. Основная привлекательная черта любого такого устройства в том, что оно всегда подключено к интернету, независимо от местонахождения владельца. Проблемой при этом остается то, что мобильный интернет - дело недешевое.
ffASUS NovaGo
Абоненты Sprint, приобретающие нетбуки на платформе Snapdragon, а именно, ASUS NovaGo, HP Envy x2 или Lenovo Miix 630, получают возможность бесплатного неограниченного потребления трафика 4G LTE (с ограничениями по скорости) до конца 2018 года. После этого, можно или отказаться от услуг оператора, или продолжить платить ему по $15 в месяц за интернет трафик ($10, если вы подключите опцию AutoPay). Источник.
Интересно, сделает ли кто-нибудь из российских операторов мобильной связи аналогичное предложение своим абонентам?
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© Алексей Бойко,
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