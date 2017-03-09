Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально

09.03.2017, MForum.ru

Компания Samsung обновила смартфон Galaxy C5. Напомню, этот аппарат относится к среднему сегменту и адресован на рынок Поднебесной. Диагональ SuperAMOLED-дисплея Samsung Galaxy C5 Pro составляет 5,2 дюйма (разрешение 1920х1080 точек), а устройство радует корпусом из металла.

Отдельно отметим 16 Мп камеры на передней и задней сторонах, причем обе камеры оснащены объективами с апертурой f/1.9. Однако светодиодная вспышка присутствует только у тыловой камеры. Основные спецификации Samsung Galaxy C5 Pro включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 626, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб и аккумулятор емкостью 2600 мАч. Сканер отпечатка пальца интегрирован в кнопку «Домой». Также отметим поддержку NFC и платежного сервиса Samsung Pay. Программная платформа новинки – Android 6.0 Marshmallow. Габариты Samsung Galaxy C5 Pro составляют 145,7x71,4x7 мм, вес – 145 грамм. Цена аппарата на китайском рынке составит 2499 юаней, прием предварительных заказов стартует 16 марта.