Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально

09.03.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Samsung обновила смартфон Galaxy C5. Напомню, этот аппарат относится к среднему сегменту и адресован на рынок Поднебесной. Диагональ SuperAMOLED-дисплея Samsung Galaxy C5 Pro составляет 5,2 дюйма (разрешение 1920х1080 точек), а устройство радует корпусом из металла.

Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально

Отдельно отметим 16 Мп камеры на передней и задней сторонах, причем обе камеры оснащены объективами с апертурой f/1.9. Однако светодиодная вспышка присутствует только у тыловой камеры. Основные спецификации Samsung Galaxy C5 Pro включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 626, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб и аккумулятор емкостью 2600 мАч. Сканер отпечатка пальца интегрирован в кнопку «Домой». Также отметим поддержку NFC и платежного сервиса Samsung Pay. Программная платформа новинки – Android 6.0 Marshmallow. Габариты Samsung Galaxy C5 Pro составляют 145,7x71,4x7 мм, вес – 145 грамм. Цена аппарата на китайском рынке составит 2499 юаней, прием предварительных заказов стартует 16 марта.

Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gadgets.ndtv.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

27.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C7 получил Snapdragon 625, 5,7-дюймовый дисплей и 4 Гб ОЗУ / MForum.ru

26.05. [Новинки]  Анонсы: Samsung Galaxy C5 – первая новинка С-серии / MForum.ru

20.05. [Новинки] Слухи: Замеченные на рендерах Samsung Galaxy C5 и C7 будут дороже, чем ожидалось / MForum.ru

25.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy C5 замечен в AnTuTu / MForum.ru

01.04. [Новинки] Слухи: Galaxy C – новая серия смартфонов Samsung / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:36 Dimarik_788 Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Здравствуйте ,пожалуйста помогите найти iphone 5s ,украли злодеи ,полиция не делает ничего,купил его пол года назад ещё и в кредит ,заранее благодарю ,а если найдётся в долгу не останусь imei ...
Сегодня 15:05 SergG71 Тема: Билайн А106 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Здравствуйте , помогите пожалуйста разблокировать телефон Билай А106 для других операторов , imei: 355730053514033. Телефон основной помер, остался только этот. Заранее благодарен Вам.
Сегодня 12:33 jinny Тема: Как удалить номер из черного списка в телефоне Samsung? (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Как удалить номер из чёрного списка на Samsung J1 mini?
Сегодня 10:00 Blutbad.ru Тема: Анонсы: В Индонезии представлен первый BlackBerry с двумя SIM-картами (09.03.2017)
https://play.google.com/... Нашла удобное приложение для игры. И почему раньше оно мне не попадалось? Так помогает расслабиться и скоротать время!
Сегодня 10:00 Blutbad.ru Тема: MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium стал лучшим смартфоном выставки (03.03.2017)
https://play.google.com/... Нашла удобное приложение для игры. И почему раньше оно мне не попадалось? Так помогает расслабиться и скоротать время!

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: В Индонезии представлен первый BlackBerry с двумя SIM-картами / MForum.ru

07.03. [Общество] Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество / MForum.ru

07.03. [Новинки] Это интересно: «Бюджетный Pixel» может оказаться вовсе не Pixel / MForum.ru

06.03. [Новинки] Слухи: Экран Xiaomi Mi MIX 2 займет 93% площади передней панели / MForum.ru

05.03. [Новинки]  Это интересно: Изобретатель Li-Ion аккумуляторов придумал кое-что получше / MForum.ru

03.03. [Общество]  MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium стал лучшим смартфоном выставки / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: GM6 – Android One смартфон со сканером отпечатка пальца и фронтальной вспышкой / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Xcover 4 – защищенный смартфон с неплохой камерой и Android 7.0 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Обзор смартфона Turbo X5 Hero: доступные технологии

01.03. [Новинки] Компоненты: «Сердцем» смартфона Xiaomi Mi5C стал чипсет Surge S1 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году / MForum.ru

01.03. [Новинки] Это интересно: Появились примеры фото с камеры Nokia 5 и 3310 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2017: ZTE представляет Blade V8 Mini и Blade V8 Lite / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0 / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra – средний класс 2017 года / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium - 4К-дисплей + Snapdragon 835, Sony Xperia XZs немного скромнее / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Samsung Galaxy Tab S3 получил заднюю панель из стекла и металла / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: HMD Global привезла в Барселону Nokia 3, 5 и 6 Arte Black / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Moto G5 и Moto G5 Plus – компактные смартфоны с металлическими корпусами / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: