Анонсы: Lenovo представляет ноутбуки Yoga 720-15 и Yoga 720-13 в России

MForum.ru
23.03.2017,
Компания Lenovo объявила о выпуске на российский рынок двух концептуальных игровых ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga 720-15 и Lenovo Yoga 720-13 с тонким металлическим корпусом.
15-дюймовая модель Lenovo Yoga 720-15 - тонкий и стильный игровой ноутбук. Толщина корпуса аппарата составляет около 2 см, а вес не превышает 2 кг. Прочный корпус выполнен из металла. Модель комплектуется производительными процессорами Intel Core i7 седьмого поколения с игровой видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 и весомым объемом оперативной памяти, до 16 ГБ в максимальной комплектации.
Миниатюрная модель Lenovo Yoga 720-13 во многом аналогична старшей Yoga 720-15. При диагонали экрана 13,3 дюйма, она обладает корпусом толщиной 14,3 мм. В качестве графической подсистемы здесь используется встроенная графика Intel HD 620. Ноутбук построен на основе процессора Intel Core i7 седьмого поколения, а объем оперативной памяти также может достигать 16 ГБ.
Экран обеих моделей, в максимальной комплектации, поддерживает разрешение 4К (выпускается также модификация с FullHD-экраном), что позволит рассмотреть мельчайшие нюансы изображения. Он выполнен по технологии IPS с яркостью 300 nit и цветовым охватом 72% в обоих вариантах. Для удобства использования он оснащен сенсорным покрытием, помимо стандартного сценария работающим со специальным стилусом Active Pen 2, позволяющим создавать заметки, рисовать и т.д. В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10. При этом устройства способны работать в автономном режиме до 9 (Yoga 720-15) и 10,5 (Yoga 720-13) часов без подзарядки, благодаря емкому аккумулятору в 72 Вт*ч.
Модели оснащены сканерами отпечатков пальцев.
Производитель обещает защиту от перегрева даже при продолжительных игровых баталиях, а также картинку без «тормозов» в современных игровых приложениях.
Можно также отметить шарнирную конструкцию, позволяющую использовать их как в режиме ноутбука, так и в качестве планшета. Запатентованная технология Lift and Lock позволяет блокировать клавиши для исключения случайного нажатия, когда трансформер находится в режиме планшета. Yoga 720-15 будет выпускаться в двух цветовых вариациях – металлический серый и серебристая платина, а Yoga 720-13, помимо двух перечисленных, еще и в медном цвете.
Lenovo Yoga 720-15 будет доступен на российском рынке в апреле 2017 года по цене от 70 тыс. рублей.
Lenovo Yoga 720-13 будет доступен по цене от 80 тыс. рублей, он появится на российском рынке в апреле 2017 года.
+ +
теги: "новинки ноутбуков"
Публикации по теме:
23.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P10, P10 Plus и Huawei Watch 2 / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra доступен для предзаказа в России / MForum.ru
22.03. [ПО] Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Знакомьтесь, iPad. Просто iPad / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia N2 – тонкий смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 16 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 с двумя 13 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
21.03. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm 205 добавит поддержку LTE-сетей в обычные телефоны / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L1 оснащен 5,5-дюймовый дисплеем и 13 Мп камерой / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Xiaomi Mi 6 станет чипсет MediaTek? / MForum.ru
17.03. [Общество] Это интересно: HTC продает фабрику по производству смартфонов / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: ZOJI Z6 стремится быть самым тонким защищенным смартфоном / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Разработка смартфона Google не входящего в семейство Pixel ведется под кодовым именем Taimen / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России / MForum.ru
14.03. [Обзоры] «Девчачий» планшет Turbokids Princess New
14.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45 / MForum.ru
14.03. [Общество] Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн / MForum.ru