Анонсы: Lenovo представляет ноутбуки Yoga 720-15 и Yoga 720-13 в России

23.03.2017, MForum.ru

Компания Lenovo объявила о выпуске на российский рынок двух концептуальных игровых ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga 720-15 и Lenovo Yoga 720-13 с тонким металлическим корпусом.

15-дюймовая модель Lenovo Yoga 720-15 - тонкий и стильный игровой ноутбук. Толщина корпуса аппарата составляет около 2 см, а вес не превышает 2 кг. Прочный корпус выполнен из металла. Модель комплектуется производительными процессорами Intel Core i7 седьмого поколения с игровой видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 и весомым объемом оперативной памяти, до 16 ГБ в максимальной комплектации.

Миниатюрная модель Lenovo Yoga 720-13 во многом аналогична старшей Yoga 720-15. При диагонали экрана 13,3 дюйма, она обладает корпусом толщиной 14,3 мм. В качестве графической подсистемы здесь используется встроенная графика Intel HD 620. Ноутбук построен на основе процессора Intel Core i7 седьмого поколения, а объем оперативной памяти также может достигать 16 ГБ.

Экран обеих моделей, в максимальной комплектации, поддерживает разрешение 4К (выпускается также модификация с FullHD-экраном), что позволит рассмотреть мельчайшие нюансы изображения. Он выполнен по технологии IPS с яркостью 300 nit и цветовым охватом 72% в обоих вариантах. Для удобства использования он оснащен сенсорным покрытием, помимо стандартного сценария работающим со специальным стилусом Active Pen 2, позволяющим создавать заметки, рисовать и т.д. В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10. При этом устройства способны работать в автономном режиме до 9 (Yoga 720-15) и 10,5 (Yoga 720-13) часов без подзарядки, благодаря емкому аккумулятору в 72 Вт*ч.

Модели оснащены сканерами отпечатков пальцев.

Производитель обещает защиту от перегрева даже при продолжительных игровых баталиях, а также картинку без «тормозов» в современных игровых приложениях.

Можно также отметить шарнирную конструкцию, позволяющую использовать их как в режиме ноутбука, так и в качестве планшета. Запатентованная технология Lift and Lock позволяет блокировать клавиши для исключения случайного нажатия, когда трансформер находится в режиме планшета. Yoga 720-15 будет выпускаться в двух цветовых вариациях – металлический серый и серебристая платина, а Yoga 720-13, помимо двух перечисленных, еще и в медном цвете.

Lenovo Yoga 720-15 будет доступен на российском рынке в апреле 2017 года по цене от 70 тыс. рублей.

Lenovo Yoga 720-13 будет доступен по цене от 80 тыс. рублей, он появится на российском рынке в апреле 2017 года.

Технические характеристики Lenovo Yoga 720-15

Дисплей: 15,6,”, IPS, UHD-4K (3840x2160б 72% gamut, 300), сенсорный; 15,6,”, IPS, FHD (1920x1080, 72% gamut), сенсорный , с опциональным активным стилусом в комплекте

ОС: Windows 10 Home или Pro

Процессор: до Intel Core i7 7-го поколения стандартного напряжения (i7-7700HQ)

Графика: до NVIDIA GeForce GTX 1050 4Гб GDDR5

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4

Накопители: до 1 ТБ PCIe SSD

Аудио: динамики JBL + Dolby Audio Premium

Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1

Разъёмы: 1x USB Type-C (USB 3.1/DP/Thunderbolt), 2x USB 3.0 (1x Always-on), Display Port, мини-джек

Батарея: до 9 часов просмотра видео FHD на 50% яркости при экране FHD; до 8 часов того же сценария при экране UHD

Вес: менее 2 кг без учёта пера

Габариты (ШхДхВ): 364х242х19,9 мм

Технические характеристики Lenovo Yoga 720-13

Дисплей: 13,3,”, IPS, UHD-4K (3840x2160б 72% gamut, 300), сенсорный; 13,3,”, IPS, FHD (1920x1080, 72% gamut), сенсорный , с опциональным активным стилусом в комплекте

ОС: Windows 10 Home или Pro

Процессор: до Intel Core i7 7-го поколения стандартного напряжения (i7-7700HQ)

Графика: Intel HD 620

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4

Накопители: до 1 ТБ PCIe SSD

Аудио: динамики JBL + Dolby Audio Premium

Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1

Разъёмы: 2x USB Type-C (USB 3.1/DP/Thunderbolt), 1x USB 3.0 (1x Always-on), мини-джек

Батарея: до 10,5 часов просмотра видео FHD на 50% яркости при экране FHD; до 9.5 часов того же сценария при экране UHD

Вес: 1.3 кг без учёта пера

Габариты (ШхДхВ): 310х213х14,3 мм

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