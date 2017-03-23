Анонсы: Lenovo представляет игровые ноутбуки Legion Y520 и Legion Y720 на российском рынке

MForum.ru

Анонсы: Lenovo представляет игровые ноутбуки Legion Y520 и Legion Y720 на российском рынке

23.03.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Lenovo объявляет о выходе на российский рынок двух производительных игровых новинок -- ноутбуков Lenovo Legion Y720 и Lenovo Legion Y520, созданных под новым геймерским брендом Legion, представленным на выставке CES 2017.

Новые игровые ноутбуки Lenovo Legion Y720 и Legion Y520 объединяют в себе узнаваемый дизайн. Корпус младшей модели выполнен из фактурного темного пластика с металлическими вставками, придающего ей особенный неповторимый вид, а большая часть корпуса старшей модели выполнена из темного металла с орнаментом. Помимо этого, дизайн Legion Y720 дополнен светящимся логотипом “Y” на крышке.

Оба аппарата оснащены 15,6-дюймовыми IPS-матрицами с физическим разрешением картинки 1920х1080 точек и твердотельными накопителями PCIe объёмом до 512 ГБ и жёсткими дисками ёмкостью до 2 ТБ. Для максимальной производительности в играх Legion Y720 сертифицирован как Oculus-ready, и обладает производительной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти и возможностью подключения внешнего адаптера через порт Thunderbolt, а Legion Y520 получил графический адаптер GTX 1050 Ti.

К достоинствам новинок также можно отнести возможность установки 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 в два слота, и использование недавно появившихся процессоров Intel Core седьмого поколения со стандартным напряжением, таких как i5-7300HQ, i7-7700HQ и др. Оба ноутбука идут с адаптером беспроводной связи, поддерживающим стандарт Wi-Fi 802.11ac. За звуковое сопровождение отвечают акустические системы от производителя акустики Harman в Legion Y520, и системой 2.1 от JBL c технологией Dolby Atmos в Legion Y720. Из дополнительных функций можно отметить ресивер для беспроводного геймпада XBOX One в Legion Y720. Вес младшей модели начинается с 2,4 кг, старшей — с 3,2 кг. Встроенная система охлаждения позволяет работать без лишнего шума вентиляторов. Legion Y520 и Legion Y720 подойдут для всех современных игр с высокими настройками графики.

Бренд Legion был представлен на выставке потребительской электроники CES 2017, проходившей в начале января этого года в Лас-Вегасе. В него входят модели, ориентированные на геймерскую аудиторию, обладающие брутальным дизайном, современными характеристиками и отличным качеством исполнения.

Новинки будут доступны на российском рынке в апреле 2017 года: Lenovo Legion Y520 - по цене от 55 000 рублей, Lenovo Legion Y720 - по цене от 65 000 рублей.

 

 

Lenovo Legion Y520

Технические характеристики Lenovo Legion Y520

  • Дисплей: 15,6”, IPS, FHD (1920x1080), антибликовый
  • ОС: Windows 10 Home
  • Процессор: до Intel Core i7 7-го поколения
  • Графика: до NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
  • Оперативная память: до 16 ГБ DDR4, два слота
  • Накопители: от 128 до 512 SSD PCIe, и/или от 500 до 2000 ГБ HDD
  • Аудио: 2х2 Вт динамики Harman + Dolby Audio Premium
  • Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
  • Разъёмы: 1x USB Type-C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1х RJ-45, комбо-разъём аудиогарнитуры , кард-ридер (SD, SDHC, SDXC, MMC)
  • Батарея: 45 Вт*ч, до 4 часов
  • Вес: от 2,4 кг
  • Габариты (ШхДхВ): 380х265х25,8 мм

 

 

Lenovo Legion Y720

Технические характеристики Lenovo Legion Y720

  • Дисплей: 15,6”, IPS, FHD (1920x1080, 45% gamut) или UHD IPS (3840x2160, 72% gamut)
  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-7300HQ / i7-7700HQ
  • Графика: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5)
  • Оперативная память: до 16 ГБ DDR4, два слота
  • Накопители: от 128 до 512 SSD PCIe, и/или от 500 до 2000 ГБ HDD
  • Аудио: 2х2 Вт динамики JBL + 3 Вт сабвуфер; Dolby Atmos
  • Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
  • Разъёмы: 1x Thunderbolt 3, 3x USB 3.0 (1x Aleays on), 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1х RJ-45, комбо-разъём аудиогарнитуры
  • Батарея: 60 Вт*ч, до 5 часов
  • Вес: от 3,2 кг
  • Габариты (ШхДхВ): 380х277х29 мм

 

+ + 

"новинки ноутбуков"

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=1 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 00:17 ABloud Тема: T-Mobile CR (07.02.2013)
T-Mobile CR, Чехия, начала предлагать фиксированный доступ через сеть LTE с пиковыми скоростями до 100 Мбит/c. Покрытие сети выросло до 97% домохозяйств за счет объединения возможностей сетей xDSL и ...
Вчера 20:42 BogdanGlad Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Здравствуйте! 21 января потерял телефон, могли ли изменить его imei если прошили, и можете ли его как-нибудь найти?
Вчера 17:26 Эсмеральда Тема: Смартфон со сдвоенной камерой от Asus
Ну не правда, не везде одинаковые. )) Они же работают по разному принципу. У Zenfone 3 ZOOM одна из камер используется для постоянного зувеличения, и при необходимости телефон переключается между ...
Вчера 12:17 ABloud Тема: МегаФон в Самарской области (23.05.2012)
По данным компании МегаФон, охват населения покрытием "скоростным мобильным интернетом" (3G/LTE) имеет 87% населения Саамарской области. В Самаре обеспечено "повсеместное покрытие" LTE-A с пиковыми ...
Вчера 12:06 ABloud Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
Операторы "большой тройки" обещают улучшить качество покрытия на трассе "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре". Сейчас на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре установлено 84 базовых станции. ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

23.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P10, P10 Plus и Huawei Watch 2 / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra доступен для предзаказа в России / MForum.ru

22.03. [ПО] Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel / MForum.ru

22.03. [Новинки] Анонсы: Знакомьтесь, iPad. Просто iPad / MForum.ru

22.03. [Новинки]  Анонсы: ZTE Nubia N2 – тонкий смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 16 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 с двумя 13 Мп камерами представлен официально / MForum.ru

21.03. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm 205 добавит поддержку LTE-сетей в обычные телефоны / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L1 оснащен 5,5-дюймовый дисплеем и 13 Мп камерой / MForum.ru

20.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Xiaomi Mi 6 станет чипсет MediaTek? / MForum.ru

17.03. [Общество] Это интересно: HTC продает фабрику по производству смартфонов / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: ZOJI Z6 стремится быть самым тонким защищенным смартфоном / MForum.ru

16.03. [Новинки] Слухи: Разработка смартфона Google не входящего в семейство Pixel ведется под кодовым именем Taimen / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660 / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами / MForum.ru

15.03. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России / MForum.ru

14.03. [Обзоры] «Девчачий» планшет Turbokids Princess New

14.03. [Новинки]  Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45 / MForum.ru

14.03. [Общество] Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: