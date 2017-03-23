Анонсы: Lenovo представляет игровые ноутбуки Legion Y520 и Legion Y720 на российском рынке

23.03.2017, MForum.ru

Компания Lenovo объявляет о выходе на российский рынок двух производительных игровых новинок -- ноутбуков Lenovo Legion Y720 и Lenovo Legion Y520, созданных под новым геймерским брендом Legion, представленным на выставке CES 2017.

Новые игровые ноутбуки Lenovo Legion Y720 и Legion Y520 объединяют в себе узнаваемый дизайн. Корпус младшей модели выполнен из фактурного темного пластика с металлическими вставками, придающего ей особенный неповторимый вид, а большая часть корпуса старшей модели выполнена из темного металла с орнаментом. Помимо этого, дизайн Legion Y720 дополнен светящимся логотипом “Y” на крышке.

Оба аппарата оснащены 15,6-дюймовыми IPS-матрицами с физическим разрешением картинки 1920х1080 точек и твердотельными накопителями PCIe объёмом до 512 ГБ и жёсткими дисками ёмкостью до 2 ТБ. Для максимальной производительности в играх Legion Y720 сертифицирован как Oculus-ready, и обладает производительной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти и возможностью подключения внешнего адаптера через порт Thunderbolt, а Legion Y520 получил графический адаптер GTX 1050 Ti.

К достоинствам новинок также можно отнести возможность установки 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 в два слота, и использование недавно появившихся процессоров Intel Core седьмого поколения со стандартным напряжением, таких как i5-7300HQ, i7-7700HQ и др. Оба ноутбука идут с адаптером беспроводной связи, поддерживающим стандарт Wi-Fi 802.11ac. За звуковое сопровождение отвечают акустические системы от производителя акустики Harman в Legion Y520, и системой 2.1 от JBL c технологией Dolby Atmos в Legion Y720. Из дополнительных функций можно отметить ресивер для беспроводного геймпада XBOX One в Legion Y720. Вес младшей модели начинается с 2,4 кг, старшей — с 3,2 кг. Встроенная система охлаждения позволяет работать без лишнего шума вентиляторов. Legion Y520 и Legion Y720 подойдут для всех современных игр с высокими настройками графики.

Бренд Legion был представлен на выставке потребительской электроники CES 2017, проходившей в начале января этого года в Лас-Вегасе. В него входят модели, ориентированные на геймерскую аудиторию, обладающие брутальным дизайном, современными характеристиками и отличным качеством исполнения.

Новинки будут доступны на российском рынке в апреле 2017 года: Lenovo Legion Y520 - по цене от 55 000 рублей, Lenovo Legion Y720 - по цене от 65 000 рублей.

Технические характеристики Lenovo Legion Y520

Дисплей: 15,6”, IPS, FHD (1920x1080), антибликовый

ОС: Windows 10 Home

Процессор: до Intel Core i7 7-го поколения

Графика: до NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4, два слота

Накопители: от 128 до 512 SSD PCIe, и/или от 500 до 2000 ГБ HDD

Аудио: 2х2 Вт динамики Harman + Dolby Audio Premium

Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1

Разъёмы: 1x USB Type-C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1х RJ-45, комбо-разъём аудиогарнитуры , кард-ридер (SD, SDHC, SDXC, MMC)

Батарея: 45 Вт*ч, до 4 часов

Вес: от 2,4 кг

Габариты (ШхДхВ): 380х265х25,8 мм

Технические характеристики Lenovo Legion Y720

Дисплей: 15,6”, IPS, FHD (1920x1080, 45% gamut) или UHD IPS (3840x2160, 72% gamut)

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-7300HQ / i7-7700HQ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5)

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4, два слота

Накопители: от 128 до 512 SSD PCIe, и/или от 500 до 2000 ГБ HDD

Аудио: 2х2 Вт динамики JBL + 3 Вт сабвуфер; Dolby Atmos

Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1

Разъёмы: 1x Thunderbolt 3, 3x USB 3.0 (1x Aleays on), 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1х RJ-45, комбо-разъём аудиогарнитуры

Батарея: 60 Вт*ч, до 5 часов

Вес: от 3,2 кг

Габариты (ШхДхВ): 380х277х29 мм

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