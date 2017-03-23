Анонсы: Lenovo представляет игровые ноутбуки Legion Y520 и Legion Y720 на российском рынке

MForum.ru
23.03.2017,
Компания Lenovo объявляет о выходе на российский рынок двух производительных игровых новинок -- ноутбуков Lenovo Legion Y720 и Lenovo Legion Y520, созданных под новым геймерским брендом Legion, представленным на выставке CES 2017.
Новые игровые ноутбуки Lenovo Legion Y720 и Legion Y520 объединяют в себе узнаваемый дизайн. Корпус младшей модели выполнен из фактурного темного пластика с металлическими вставками, придающего ей особенный неповторимый вид, а большая часть корпуса старшей модели выполнена из темного металла с орнаментом. Помимо этого, дизайн Legion Y720 дополнен светящимся логотипом “Y” на крышке.
Оба аппарата оснащены 15,6-дюймовыми IPS-матрицами с физическим разрешением картинки 1920х1080 точек и твердотельными накопителями PCIe объёмом до 512 ГБ и жёсткими дисками ёмкостью до 2 ТБ. Для максимальной производительности в играх Legion Y720 сертифицирован как Oculus-ready, и обладает производительной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти и возможностью подключения внешнего адаптера через порт Thunderbolt, а Legion Y520 получил графический адаптер GTX 1050 Ti.
К достоинствам новинок также можно отнести возможность установки 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 в два слота, и использование недавно появившихся процессоров Intel Core седьмого поколения со стандартным напряжением, таких как i5-7300HQ, i7-7700HQ и др. Оба ноутбука идут с адаптером беспроводной связи, поддерживающим стандарт Wi-Fi 802.11ac. За звуковое сопровождение отвечают акустические системы от производителя акустики Harman в Legion Y520, и системой 2.1 от JBL c технологией Dolby Atmos в Legion Y720. Из дополнительных функций можно отметить ресивер для беспроводного геймпада XBOX One в Legion Y720. Вес младшей модели начинается с 2,4 кг, старшей — с 3,2 кг. Встроенная система охлаждения позволяет работать без лишнего шума вентиляторов. Legion Y520 и Legion Y720 подойдут для всех современных игр с высокими настройками графики.
Бренд Legion был представлен на выставке потребительской электроники CES 2017, проходившей в начале января этого года в Лас-Вегасе. В него входят модели, ориентированные на геймерскую аудиторию, обладающие брутальным дизайном, современными характеристиками и отличным качеством исполнения.
Новинки будут доступны на российском рынке в апреле 2017 года: Lenovo Legion Y520 - по цене от 55 000 рублей, Lenovo Legion Y720 - по цене от 65 000 рублей.
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"новинки ноутбуков"
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