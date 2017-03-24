Анонсы: На российский рынок вышел ультратонкий ноутбук Acer Swift 5

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Анонсы: На российский рынок вышел ультратонкий ноутбук Acer Swift 5

24.03.2017, MForum.ru

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На российский рынок вышел ультратонкий ноутбук Acer Swift 5

Основные фишки:

· Металлический корпус

· Процессор Intel® Core™ 7-го поколения

· 14-дюймовый ноутбук в корпусе 13”

· Сканер отпечатков пальцев

В России начались продажи ультратонкого ноутбука Acer Swift 5 по рекомендованной розничной цене от 70 тыс. (69 990) рублей.

Отличительной чертой Swift 5 является его 14-дюймовый FullHD IPS дисплей. Толщина новинки составляет 14,58 мм, а вес — 1,36 кг. Тонкие (Diamond cut) грани палмреста и сенсорной панели призваны подчеркнуть его элегантный вид. Узор на верхней крышке нанесен с помощью технологии Acer Nano-Imprint. Глянцевый шарнир и матовая крышка дают визуальный контраст, а сочетание soft-touch покрытия и металла - тактильные впечатления. Ноутбук доступен в "жемчужно-белом" цвете с золотым обрамлением и в "обсидианово-черном" с серебряным обрамлением.

Процессор Intel Core 7-го поколения, высокоскоростной SSD на 256 Гб, большой объем оперативной памяти 8 ГБ и новейшая технология беспроводной связи 2x2 802.11ac MU-MIMO. Завершающими штрихами этого набора преимуществ является длительное время работы от аккумулятора (до 13 часов), клавиатура с двухуровневой подсветкой, порт USB 3.1 Type-C.

Новинка обладает встроенным сканером отпечатков пальцев, который размещен в верхнем левом углу тачпада и работает в сочетании с технологией Windows Hello. Сканирование отпечатка пальца для доступа к рабочему столу занимает меньше секунды. Кроме того, сканер может распознавать нескольких пользователей, которым дается разрешение на выполнение определенных действий. 

Ноутбуки серии Acer Swift 5 уже поступили в продажу в России по цене от 70 тысяч рублей.

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теги: новинки ноутбуков

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