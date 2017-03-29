Анонсы: Samsung Galaxy S8 и S8+ представлены официально

MForum.ru
29.03.2017,
Компания Samsung провела пресс-конференцию на которой были представлены долгожданные смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ . Новинки являются флагманами модельного ряда 2017 года и радуют SuperAMOLED-экранами диагональю 5,8 и 6,2 дюйма. Разрешение дисплеев в обоих случаях составляет 2960х1440 точек, для защиты экранов используется Gorilla Glass 5.
Впрочем, куда важнее узкие рамки экрана, позволяющие Samsung назвать экраны новинок бесконечными («Infinity Display»). Так же новинки поддерживают технологию Mobile HDR Premium, оснащены сканером радужной оболочки глаза и новой системой распознания лиц. Еще одним новшеством стала поддержка технологии DeX, позволяющий после подключения к док-станции превратить смартфон в полноценный компьютер для работы с документами и решению других задач. Аппаратная платформа Samsung Galaxy S8 и S8+ построена на базе чипсета Exynos 9 Octa (на отдельных рынках - Snapdragon 835) дополненного 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти.
Разрешение тыловой камеры составляет 12 Мп, фронтальной – 8 Мп. Причем в обоих случаях речь идет об объективе с апертурой f/1.7. Из прочего отметим защиту от влаги по стандарту IP68, Bluetooth 5.0, USB Type-С 3.1 и разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальца. ОС – Android Nougat с оболочкой Grace UX , получившей ряд новшеств. На российском рынке продажи Samsung Galaxy S8 и S8+ начнутся 28 апреля, цена версий с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти соответственно составят 54 990 и 59 990 рублей. Причем для оформивших предзаказ со 100% предоплатой бонусом станет не только бесплатная доставка по России, но и камера Gear 360.
© Антон Печеровый,
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