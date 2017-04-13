Анонсы: Объявлены цены защищенных смартфонов ZOJI Z6 и Z7

MForum.ru
13.04.2017,
О китайском бренде ZOJI на страницах нашего портала мы уже рассказывали. И вот очередная новость от компании, планирующей сосредоточится на сегменте «light rugged phone» (легких защищенных телефонов). И применительно к ZOJI слово «легкий» следует принимать в контексте скромных характеристик при умеренной цене.
Спецификации смартфона ZOJI Z6 включают в себя 4,7-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет MediaTek MT6580, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры. В тоже время для защиты экрана используется Gorilla Glass 4, класс защиты IP68, а емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. И для цены в $63 подобный набор параметров весьма неплох.
ZOJI Z7 немного интереснее. В активе этой «трубки» присутствует чипсет MediaTek MT6737, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и дисплей диагональю 5 дюймов (разрешение 1280х720 точек). Цена по предзаказу - $80. Обычные цены новинок составят $75 и $100, соответственно.
© Антон Печеровый,
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