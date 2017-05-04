Анонсы: Gretel A6 недорогой смартфон с корпусом из металла

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Анонсы: Gretel A6 недорогой смартфон с корпусом из металла

04.05.2017, MForum.ru

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Китайский бренд Gretel официально представил смартфон с индексом A6, ставший продолжением линейки включающей смартфоны A9 и A7, представленные в марте и апреле текущего года. Новинка получила корпус из матового металла устойчивого к появлению отпечатка пальцев, дисплей диагональю 5,5 дюймов и нацелена в бюджетный сегмент.

Анонсы: Gretel A6 недорогой смартфон с корпусом из металла

Впрочем, Gretel A6 не так прост, как может показаться на первый взгляд. На задней панели устройства нашлось место для сканера отпечатка пальца, а тыловая камера построена на базе 13 Мп сенсора от Samsung.

Анонсы: Gretel A6 недорогой смартфон с корпусом из металла

Кроме того, поставщиком дисплейной матрицы выбрана компания Sharp, а для защиты экрана используется стекло 2,5D. Разрешение экрана невелико (1280х720 точек), однако он обеспечивает точную цветопередачу и отличную яркость изображения, позволяющую комфортно пользоваться Gretel A6 в любых условиях.

Анонсы: Gretel A6 недорогой смартфон с корпусом из металла

В остальном аппарат достаточно прост: чипсет MT6737, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, два SIM-слота. Отдельно отметим аккумулятор емкостью 3000 мАч и цену $89,99. Продажи Gretel A6 стартуют сегодня, 4 мая.

Анонсы: Gretel A6 недорогой смартфон с корпусом из металла

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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