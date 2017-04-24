Это интересно: Gretel – еще один китайский производитель смартфонов

MForum.ru
24.04.2017,
На проходящей в Гонконге выставке Global Sources Mobile Electronics китайская компания Gretel продемонстрировала смартфон GT6000 оснащенный аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Остальные параметры Gretel GT6000 характерны для смартфонов верхней части нижнего ценового сегмента. Новинка получила 5,5-дюймовый экран разрешением 1280х720 точек (что также положительно влияет на энергопотребление), чипсет Mediatek MT6737, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также сканер отпечатка пальца. ОС – Android 7.0 с фирменной оболочкой от производителя. Дата релиза и цена Gretel GT6000 пока не сообщаются.
Также в ассортименте этого производителя присутствует смартфон Gretel A7, «фишкой» которого является 8 Мп тыловая камера с автофокусом, при цене менее $50. Прочие параметры Gretel A7 включают в себя 4,7-дюймовый HD-дисплей, MediaTek MT6580A, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 2 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 2000 мАч.
© Антон Печеровый,
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