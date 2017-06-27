Анонсы: Gretel A7 – ультрадешевый смартфон для «молодых и модных»

MForum.ru
27.06.2017,
Смартфон Gretel A7 относится к классу ультрабюджетных устройств, а его цена составляет всего $49,99. Новинка получила 7 вариантов расцветки и позиционируется как устройство для молодежи. Причем даже названия цветов подчеркивают такое позиционирование – красный вариант называется «Sexy Red», а синий – «Sunny Blue».
Внутри Gretel A7 нашлось место для 4,7-дюймового IPS-дисплея разрешением 1280х720 точек с защитным стеклом Gorilla Glass, чипсета MediaTek MT6580A, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 8 Мп камере с сенсором Samsung 3H5 на задней панели и 2 Мп фронтальной камере OV9760. Из прочего отметим поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 4.0 и аккумулятор емкостью 2000 мАч. ОС – Android Marshmallow. Полная цветовая гамма новинки включает в себя черный, белый, серебристый, оранжевый, желтый, синий и красный варианты.
© Антон Печеровый,
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