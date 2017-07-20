Анонсы: Gretel S55 – бюджетный смартфон с двойной камерой

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Анонсы: Gretel S55 – бюджетный смартфон с двойной камерой

20.07.2017, MForum.ru

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Китайская компания Gretel раскрыла подробности о смартфоне S55, получившем сдвоенную камеру на задней панели. Впрочем, в части параметров камеры все более чем скромно – основной 8 Мп модуль GC8024 дополнен модулем GC0310 (разрешение составляет всего 0,3 Мп), используемым для определения глубины сцены и создания снимков с эффектом Бокэ. Также на задней панели Gretel S55 нашлось место для сканера отпечатка пальцев.

Анонсы: Gretel S55 – бюджетный смартфон с двойной камерой

В части спецификаций все достаточно скромно – 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек с защитным 2,5D-стеклом, чипсет Mediatek MT6580A, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2600 мАч. В части поддержки мобильных сетей речь идет о 2G GSM 850/900/1800 / 1900MHz и 3G WCDMA 900 / 2100MHz. ОС – Android 7.0 Nougat. Выпускаться новина будет в черном, красном, синем и золотом вариантах. Информации о цене Gretel S55 пока нет, но судя по спецификациям, она не должна быть выше $100. Старт продаж Gretel S55 ожидается 24 июля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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