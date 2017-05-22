Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч

22.05.2017, MForum.ru

Информация о том, что компания Lenovo работает над смартфоном Moto Z2 Play, в сети появлялась неоднократно. В частности сведения о параметрах этой новинки доступны в базе данных китайского регулятора TENAA.

По данным TENAA смартфон основой Moto Z2 Play станет система-на-чипе с 2,2 ГГц 8-ядерным процессором (Snapdragon 626), дополненная 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана – 5,5 дюймов, разрешение 1920х1080 точек. Также, согласно данным из TENAA, в активе Moto Z2 Play ожидаются 12 Мп тыловая, 5 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 2820 мАч. Таким образом, Moto Z2 Play будет оснащен аккумулятором емкостью меньше, чем Moto Z Play. Что и вызвало особенный интерес пользователей, один из которых задал вопрос в официальном Twitter-компании. И представитель Lenovo подтвердил, что емкость аккумулятора Moto Z2 Play будет меньше, чем у предшественника. Однако речь идет не о 2820 мАч, а о 3000 мАч. Официальный анонс Moto Z2 Play ожидается 8 июня.